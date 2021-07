Il prossimo spin-off di Fast and Furious sarà dedicato a Cipher (il personaggio di Charlize Theron)

Dopo i recenti record al botteghino, la saga prosegue il suo cammino con un ulteriore ampliamento che si concentrerà sulla cyberterrorista presente dall’ottavo capitolo

Fresca dell’ultimo importante traguardo, ovvero guadagnare il quinto posto nella classifica dei franchise cinematografici più visti nella storia, per la saga di Fast and Furious si profilano all’orizzonte ulteriori novità. Dopo il nono capitolo, che uscirà nelle sale italiane il 18 agosto, sono in programma altri due episodi ufficiali, il seguito dello spin-off Hobbs & Shaw e un altro spin-off al femminile. A ciò si è aggiunto nelle ultime ore, un ulteriore film parallelo dedicato a Cipher, l’ambiguo personaggio interpretato da Charlize Theron.

La cyberterrorista ha fatto il suo debutto nel film del 2017, l’ottavo, mentre ricattava il protagonista Dominic Toretto (Vin Diesel) affinché la affiancasse nel dirottare un sottomarino e minacciare il mondo con una guerra nucleare. Sfuggita alla cattura alla fine dello medesimo film, adesso torna in Fast and Furious 9, determinata a perseguire i suoi piani di vendetta. In una recente intervista a Variety, è stato rivelato che lo stesso Diesel ha chiesto agli sceneggiatori di mettersi al lavoro su una possibile espansione incentrata proprio sulla villain. L’attrice, interpellata a riguardo, ha confermato senza però aggiungere ulteriori dettagli.

Nella stessa intervista Charlize Theron ha confermato che la sceneggiatura del sequel di The Old Guard, l’action soprannaturale girato per Netflix, è stata conclusa e che le riprese del seguito dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2022. Nel frattempo è impegnata con The School for Good and Evil, fantasy di Paul Feig (Ghostbusters), sempre per Netflix, su una coppia di amiche rapite per entrare a far parte di una scuola di magia e in cui interpreta la misteriosa Lady Lesso (l’uscita in streaming è prevista nel corso del 2022).