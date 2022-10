Il Ragù alla bolognese che ha fatto impazzire Meghan e Kate, Il segreto: “Cosa aggiungere a fine cottura per renderlo speciale”.

Sapevate che il ragù alla bolognese è il piatto preferito dai reali inglesi? A quanto dichiarato sia Meghan che Kate ne vanno matte e addirittura la moglie di Harry si sarebbe cimentata nella sua preparazione per la festa del primo compleanno del piccolo Archie. La Duchessa infatti si vanta di essere una ottima cuoca e ha più volta proposto questo piatto al marito e ai cognati ( quando i rapporti erano ancora buoni) cucinato dalle sue stesse mani.

Il ragù è uno dei condimenti più utilizzati nella cucina italiana e ne esistono ormai diverse versioni. C’è quello napoletano, col pomodoro semplice e l’aggiunta di pezzi di carne differenti. Poi c’è quello di pesce, oppure quello bianco con la salsiccia. Oggi andremo a vedere la ricetta di quello alla bolognese, buonissimo e incredibilmente versatile. Questo sugo con la carne infatti si può utilizzare per la preparazione delle lasagne, per le tagliatelle, per gli gnocchi o per riempire i cannelloni. Sono moltissimi i primi piatti che potrete realizzare seguendo queste indicazioni passo dopo passo.

Ragù alla bolognese, Ingredienti (per 6 persone)

carne macinata di manzo 600 g

carne macinata di maiale 250 g

passata di pomodoro 700 ml

cipolla bianca 1

sedano 70 g

carota 70 g

olio extravergine d’oliva 3 cucchiai

vino rosso 100 ml

latte intero 50 ml

rosmarino fresco 1 rametto

sale q.b.

pepe q.b.

Ragù alla bolognese, Preparazione

La prima cosa che dovete fare per cucinare il vostro ragù alla bolognese è preparare il soffritto. Tagliate finemente il sedano, la carota e la cipolla. In una pentola alta e capiente aggiungete questi tre ingredienti insieme all’olio e fate soffriggere per cinque minuti. Potete aggiungere adesso anche il rosmarino. Quindi è il momento della carne. Versatela tutta nella pentola e sbriciolate aiutandovi con il cucchiaio di legno. Fate rosolare per circa 10 minuti, finché non si sarà asciugato il sugo rilasciato dalla carne. Aggiungete il vino rosso (va bene anche il bianco) e lasciatelo sfumare a fiamma alta.

E’ molto importante che il vino sfumi completamente, per far sì che il sapore di alcol non rovini quello del vostro ragù alla bolognese. Adesso è giunto il momento di versare il pomodoro. Una volta versata nella pentola, riempite la stessa bottiglia di acqua. Agitatela e versatene la metà. Adesso mettete la pentola sul fuoco della cucina più piccolo e armatevi di pazienza. Il condimento dovrà cuocere per almeno tre ore. Girate di tanto in tanto e aggiungete, poca alla volta, l’acqua rimanente. A fine cottura potete aggiungere il latte per smorzare il gusto del pomodoro, ma è una scelta soggettiva. Regolate di sale e aggiungete un pizzico di pepe.

