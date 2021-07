Il ragù di Raffella Carrà, la ricetta della tradizione della presentatrice: “Ecco i miei trucchi per farlo perfetto”

Il ragù di Raffella Carrà, la ricetta del volto più amato dagli italiani: “Ecco cosa aggiungo per renderlo più dolce e saporito”. Un piatto proposto durante una trasmissione di qualche anno fa.

Ad improvvisarsi presentatore all’epoca fu Luca Barbareschi, chiamando in causa la stessa Raffaelle Carrà che si improvvisò cuoca riproponendo una ricetta della mamma. Ma vediamo quali sono gli ingredienti e come si cucina questo buonissimo piatto tutto italiano, dalla variante “Bolognese”.

Ragù della carrà, Ingredienti

350 gr di carne macinata

1 salsiccia

sale

pepe

Olio EVO

3 Carote

cipolla

sedano

vino rosso

3 scatole di pomodori pelati

PREPARAZIONE

Dunque, quali sono i passaggi per replicare il ragù alla Carrà? Versare l’olio nella pentola, rosolare l’aglio intero ( così faceva la mamma) e poi aggiungere cipolla, sedano, carote, abbondare di carota, mettendone almeno 3 (con le carote, suggerisce citando sua mamma, è meglio abbondare, per avere un ragù più dolce) e prezzemolo. Le verdurine ( come dice la stessa Carrà) vanno tagliate in maniera fine fine e fatte rosolare bene.

Aggiungere 350 grammi di carne macinata e la salsiccia ( privata del budello e fatta a pezzettini), poi il sale e il pepe. Quando la carne è ben rosolata versare un po’ di vino rosso e alzare il fuoco. Solo a questo punto vanno aggiunti i pomodori pelati e si lascia cuocere il sugo a lungo. Aggiungete anche un po’ d’acqua ( circa un paio di bicchieri) e fate cuocere per almeno 3 ore

Con una dritta: «Il segreto di chi cucina è essere golosi», dice la Carrà mentre armeggia con pentole e mestoli. Un motto che sembra adatto alla sua intera vita e carriera.