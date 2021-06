il-rarissimo-motoscafo-ferrari-che-vale-10-milioni

L’incredibile idroplano da record costruito in un unico esemplare con la “benedizione” di Enzo Ferrari è in vendita su un sito d’aste

Credit: screenshot YouTube

La Ferrari, una delle case automobilistiche più famose al mondo, negli anni ha alimentato la leggenda grazie alla sua storica partecipazione alle competizioni motoristiche, oltre che per le sue iconiche supercar. Ma la casa di Maranello negli anni non ha realizzato solo supercar e vetture sportive. Negli anni ’50 uno dei motori della Ferrari è stato impiegato per alimentare un potente motoscafo. Il mezzo acquatico in questione, denominato Ferrari Other o Arno XI, è stato messo in vendita a 10 milioni di euro sul noto portale specializzato nei prodotti di lusso, JamesEdition. Il prezzo? Vista l’unicità del prodotto non poteva che essere monstre: 10 milioni di euro.

La storia di questo veicolo è molto particolare e indubbiamente contribuisce ad accrescerne il valore. Achille Castoldi, un campione delle corse, si prefissò l’obiettivo di battere il record mondiale di velocità sull’acqua nella categoria 800 kg e per questo chiese aiuto a Enzo Ferrari, che decise di accettare la sfida. L’anno di produzione dell’idroplano denominato Arno XI è il 1952. Ad alimentarlo troviamo un poderoso V12 (375F1) della Ferrari da 4.5 litri e 600 Cv.

La realizzazione del mezzo venne affidata ai Cantieri Timossi, che si avvalse anche della consulenza della scuderia F1 di Maranello producendo un idroplano a 3 punti in legno duro, rivestito con un’impiallacciatura di mogano. La parte superiore della carrozzeria è stata dipinta in Rosso Ferrari, ricevendo anche la “benedizione” del Drake. Alla fine il Ferrari Other riuscì a ottenere un record mondiale valido ancora oggi: 150,49 mph (242 km/h), perché la categoria di appartenenza non esiste più.