il-repellente-per-zanzare-di-xiaomi-che-si-controlla-a-voce

Al suo interno ha una piastrina che dura più di mille ore, oltre al bluetooth e alla compatibilità con l’assistente virtuale

(Foto: Xiaomi)

Nel sorprendente mondo dei accessori Xiaomi ci sono dispositivi per qualsiasi scopo e di qualsiasi tipo, merito della politica di minimo ricarico sul prezzo finale del brand cinese e soprattutto della piattaforma di crowdfunding YouPin che apre le porte ai designer e ai creativi. Tra gli ultimi prodotti ufficializzati c’è addirittura un repellente per zanzare che si può controllare con la voce.

È peraltro la seconda versione di Smart Mosquito Repellent, con le novità appunto della compatibilità con l’assistente virtuale XiaoAi e della connessione bluetooth senza fili per connettersi allo smartphone tramite l’apposita app. Come funziona? In modo molto del tutto simile a un normale repellente per zanzare che diffonde nell’aria una sostanza poco gradita ai fastidiosi insetti, che dunque girano alla larga. Ma con un tocco di tech grazie all’attivazione senza mani.

La sostanza che viene utilizzata è tefluthrin e l’alloggiamento interno può ospitare una piastra in grado di durare per 1080 ore prima di evaporare completamente. Immaginando di utilizzarlo soprattutto di notte – così da evitare di essere svegliati dal ronzio per poi girare per la stanza ciabatta in mano – per una media di otto ore al giorno può coprire quattro mesi e mezzo, ovvero un’intera stagione calda.

(Foto: Xiaomi)

La ventola interna diffonde l’insetticida tutto attorno creando una bolla sicura di 28 metri quadrati per singolo dispositivo, quanto basta per una stanza da letto. La sostituzione della piastra è molto comoda, perché basta sollevare il coperchio, mentre l’alimentazione è fornita o via cavo elettrico oppure con due pile AA.

Come anticipato, la chicca è il controllo remoto tramite l’assistente vocale di casa, XiaoAi, per accendere o spegnere il dispositivo a distanza e per controllare autonomia e eventuale carica residua. Funzioni che possono anche passare dall’app Xiaomi per la domotica, con la possibilità di impostare un timer per l’autospegnimento.

I prezzi sono popolari: dal 12 maggio su YouPin si potrà acquistare a 59 rmb pari a circa 7,5 euro, mentre il prezzo nei negozi sarà di 69 rmb ossia circa 9 euro. Più che probabile che apparirà anche sui mercati di importazione per l’Europa.