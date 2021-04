Il report di Real Estate Data Hub, nato dalla collaborazione tra Re/Max Italia e Avalon, sottolinea come il comparto direzionale stia cambiando radicalmente. Milano e Roma sono i centri di sperimentazione delle nuove soluzioni: gli investitori sono attenti a impatto ambientale, socialità e governance

Il momento attuale rappresenta un punto di svolta per il comparto direzionale, orientato a un ripensamento degli spazi con soluzioni smart. In questo settore si conferma l’interesse di grandi investitori internazionali, in particolare rivolto a Milano e Roma, con una sempre maggiore attenzione all’ecosostenibilità. Questo quanto emerge dalla prima edizione del report annuale firmato da Real Estate Data Hub, frutto della collaborazione tra Re/Max Italia e Avalon.

Per molte aziende, l’introduzione dello smart working si è tradotto in un ripensamento degli spazi degli uffici e in un aumento della richiesta di immobili tecnologicamente avanzati. Per questo è ragionevole pensare che nel corso del 2021 acquisiranno maggiore appeal soluzioni orientate verso una riorganizzazione degli spazi esistenti, derivante anche dal ricorso al desk sharing con un incremento dei metri quadri per ciascuna postazione. E a spazi comuni per connettività e condivisione progettati con l’obiettivo di creare ecosistemi lavorativi stimolanti.

Gli investitori, secondo quanto rilevato da Data Hub, stanno riservando particolare attenzione al tema Esg (enviromental, social, governance). Ciò si traduce in azioni concrete volte a ridurre l’impatto ambientale degli immobili di proprietà e in acquisizione. Saranno così privilegiati asset con ridotta carbon footprint, certificati Leed, Well o Breeam o in linea con i benchmark Gresb.

L’analisi dei volumi di investimenti in immobili direzionali a Milano mostra che nel 2019 le transazioni più importanti si sono concentrate nell’ultimo trimestre dell’anno, mentre nel 2020 i primi nove mesi hanno registrato valori molto più elevati rispetto ai corrispondenti del 2019. Le postazioni situate all’interno della cerchia continuano a registrare il volume di investimenti più elevato della città e dell’hinterland. Se si guarda invece ai valori medi dei canoni asking nell’area del Comune di Milano per l’anno 2020, così come per le transazioni, i valori più alti si registrano nelle zone più centrali come il Cbd Duomo-Cordusio e Cbd Porta Nuova.

La fascia alta include i canoni relativi ad immobili prime in location di pregio e Classe A, che superano in alcuni casi i 600 €/mq annui. Per quanto riguarda i rendimenti, le aree più periferiche registrano un range compreso tra il 4,5% e il 6,0%. Per le zone prime i net yield si assestano tra il 3,25% e il 4,5% nelle location all’interno della circonvallazione, con soglie minime inferiori al 3,0%.

A Roma le transazioni più importanti in immobili direzionali sono state registrate nel secondo semestre 2019 e nel primo e terzo trimestre 2020. I maggiori volumi di investimenti hanno riguardato le location più centrali (Campo Marzio, Colonna, Trevi, includendo anche piazza Indipendenza e via Vittorio Veneto, nelle quali vi sono le operazioni più rilevanti), la zona della Garbatella, dell’Eur e l’area di Tor Cervara (Tiburtina).

I canoni asking più elevati riguardano immobili nelle zone più centrali e all’Eur. Anche in questo caso la fascia alta ricomprende i canoni relativi ad immobili prime in location di pregio che raggiungono la soglia dei 550 €/mq in centro e si attestano tra i 200 e i 300 €/mq annui con un picco di 350 nella zona EUR. Per quanto riguarda i rendimenti, le aree più periferiche registrano un range compreso tra il 6% e il 7,5%. Per le zone prime i net yield si assestano tra il 3,75% e il 4%.