il-ricordo-di-alessandro-leogrande-rivive-nella-mostra-fotografica-“cade-la-pioggia-ma-che-fa” 

FASANO – Un omaggio alla figura di Alessandro Leogrande per quello che sarebbe stato il suo compleanno. Un ritratto della città di Taranto tra musica, poesie, parole, illustrazioni e fotografie.

Questo è accaduto nella rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale, Omaggio all’Infanzia, lo scorso giovedì 19 maggio, presso il Chiostro dei Minori Osservanti, per la presentazione della photonovel di Mauro Ieva “Cade la pioggia ma che fa”, a cura del Presidio del libro di Fasano.

La voce di Alessandro Leogrande, tratta dalla trasmissione Cento Lire dell’8 novembre del 2000(https://www.raiplaysound.it/audio/2018/11/Il-mondo-di-Leogrande—Taranto-i-pescatori—06112000–ff0a2023-ec02-472a-9dac-0e2a35642e2f.html), ha risuonato tra le arcate del Chiostro con puntuale e acuta analisi tra l’evidente emozione anche del giovane pubblico presente.

“Cade la pioggia ma che fa”, la photonovel di Mauro Ieva, ha raccontato di uno spaccato di una infanzia saccheggiata dall’inquinamento del mostro siderurgico che para i colpi della vita suo malgrado e riesce a sopravvivere a sé stessa.

Ragazzini, “pulcini” continuano a giocare una partita di calcio tra le ciminiere e la casa rossa, forti della presenza di una Santa Pioggia. Una pioggia risanatrice che li riconduce alla vita e alla speranza di un futuro migliore perché ferma le polveri rosse della fabbrica metalsiderurgica.

Il gioco del calcio inteso come “metafora della vita” è stato il filo conduttore della serata anche grazie all’ intervento in poemusica di Vincenzo Mastropirro, con la lettura di suoi componimenti sul tema, tratti dall’antologia “Sette voci in campo” e intermezzi musicali al flauto.

Una narrazione in tanti linguaggi, sospesa tra la rappresentazione fedele al reale e la sua riproduzione e la stessa capacità di reiventarlo, per sostenere il riscatto di una città e del suo territorio nella follia di un amore incondizionato per la città di Taranto.

Una serata intervallata tra leggerezza e impegno sociale nella splendida cornice del Chiostro del Minori Osservanti di Fasano, allestito magistralmente da Piero Angelini con 109 illustrazioni della mostra Ilvarum Yaga. Anche la photonovel di Mauro Ieva sarà esposta al Chiostro fino a fine mese.

