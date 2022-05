Il rigatone “patriottico” di Giorgione, un’esplosione di sapori. Semplice e pronto in 5 minuti

Ingredienti del Il rigatone “patriottico” di Giorgione

1 mazzetto di rucola selvatica

100 g di pomodorini secchi sott’olio

un peperoncino

1 spicchio d’aglio

sale grosso

olio extravergine di coratina

ricotta salata

200 g di pasta tipo rigatoni

Preparazione

In questa ricetta non usiamo la rucola a crudo, coprirebbe gli altri sapori, per questo la lessiamo. Dopo aver portato a bollore una pentola di acqua salata, ci caliamo dentro la rucola e la pasta di grano duro. Diamo una smucinata e copriamo per tre quarti con il coperchio.

Nel frattempo prepariamo il fondo: in una padella larga facciamo scaldare un cucchiaio di olio extravergine. Prendiamo i pomodorini sott’olio (io ho degli stupendi ciliegini fatti in casa da mia cognata, che dolcezza!), diamo un’acciaccata con la forchetta, li versiamo in padella e li cospargiamo con un pizzico di origano, senza esagerare.

Aggiungiamo un bel pezzo di peperoncino e uno spicchio d’aglio senza sederino e senza testolina. Questo è un sugo assolutamente dietetico, non c’è soffritto, tutto cuoce insieme molto dolcemente.

Appena la pasta è pronta, la scoliamo con tutta la rucola dentro il sughetto. Facciamo tirare un po’ l’intingolo e, mentre mantechiamo, aggiungiamo una bella scagliata di ricotta salata.

Saltiamo velocemente con qualche acrobazia e spegniamo il fornello. Un piccolo vezzo ci suggerisce di guarnire il piatto con due foglioline di rucola e, naturalmente, un goccino di olio a crudo. Test: è impressionante quanto la semplicità sia premiante.

