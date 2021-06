Il rigore della Svizzera non è mai stato così dolce! Mbappè tradisce dal dischetto: Francia fuori da Euro 2021

La Svizzera gioca una partita quasi perfetta, rimonta 2 gol e trascina la Francia ai rigori: Mbappè fallisce l’ultimo penalty, il portiere Sommer regala i quarti agli elvetici. ‘Bleau’ fuori da Euro 2021

Gli ottavi di finale di Euro 2021 si rivelano più insidiosi del previsto. Fin qui nessuna delle ‘big’ ha avuto vita facile, Francia compresa. I Campioni del Mondo in carica partivano da favoritissimi contro la Svizzera (in realtà partono favoriti contro chiunque) passata come miglior terza nel girone dell’Italia dopo aver preso una netta ripassata dagli azzurri. Nella fase eliminatoria però non c’è spazio per gli errori: se n’è accorta la Francia e se n’è accorta anche la Svizzera. Deschamps schiera un inedito 3-4-1-2 speculare agli svizzeri, togliendo forse un po’ di certezze ai suoi. A passare in vantaggio, a sorpresa, sono gli elvetici con un preciso colpo di testa di Seferovic.

Al 55′ Pavard stende Zuber in area ed è calcio di rigore per la Svizzera, il possibile colpo del ko: Ricardo Rodriguez si presenta dal dischetto ma si fa ipnotizzare da Lloris. Iniziano 4 minuti di ordinaria follia in cui la Svizzera esce dalla partita, prende due gol da Benzema e si trova incredibilmente sotto. I ragazzi di Petkovic tornano a macinare gioco, ma un destro a giro di rara bellezza, partito dal piede educato di Pogba, si spegne sotto il sette. La Francia sente la qualificazione in tasca, ma non è ancora finita. Seferovic accorcia nuovamente le distanze di testa, le certezze transalpine scricchiolano. Gavranovic si ritrova tra i piedi il pallone che spedisce in rete per il 3-3, ma è in offside. Poco dopo, lo stesso attaccante della Dinamo Zagabria passa fra le maglie avversarie, in posizione regolare, e buca Lloris per il 3-3 che porta la gara ai supplementari.

La gara non si sblocca neanche all’overtime nel quale le energie vengono meno e le due squadre non riescono ad essere pericolose. Sommer neutralizza un colpo di testa di Giroud e si va ai rigori. Gavranovic, Schar, Akanji, Vargas e Mehmedi sono perfetti per la Svizzera. Pogba, Giroud, Thuram e Kimpembe non sbagliano per la Francia. L’ultimo rigore è sui piedi di Mbappè, probabilmente il calciatore più forte e talentuoso dei ‘Bleau’ e dell’Europeo: tiro a incrociare sulla sinistra, Sommer intuisce. Il famoso rigore degli svizzeri non è mai stato così dolce, la Francia è fuori da Euro 2021.