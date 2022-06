Il risotto ai funghi di Chef Rubio, saporito e pieno di soddisfazione: “Cremosissimo e profumato grazie a questa mantecatura”.

Ingredienti del risotto ai funghi di Chef Rubio

4 persone dosi

400 gr riso vialone

20 g porcini secchi

400 gr funghi vari

20 gr olio extra vergine d’oliva

1 spicchio d’aglio

1 cipolla intera

q.b. erbe aromatiche

q.b. peperoncino fresco

50 gr burro

30 gr parmigiano

q.b. pepe nero

q.b. sale

Preparazione

In una ciotola con acqua tiepida aggiungo i porcini secchi e li metto in ammollo. Nel frattempo taglio a pezzi aglio, peperoncini e tutti i funghi. In una padella faccio soffriggere l’aglio con i peperoncini e aggiungo i funghi. Intanto strizzo i porcini che si sono ammollati.

In una pentola con dell’acqua salata preparo il brodo con gli scarti dei funghi tagliati, una cipolla a pezzi, qualche rametto di erbe aromatiche e dell’acqua di vegetazione dei funghi secchi.

Ora, in un’altra pentola faccio tostare il riso con dell’olio e un pizzico di sale. Quando il riso è diventato caldo, aggiungo il brodo un poco alla volta e non smetto mai di mescolare. Ci deve sempre essere il giusto quantitativo di brodo, ne’ troppo ne’ troppo poco. A meta’ cottura inserisco i funghi freschi e i porcini.

Continuo a mescolare di tanto in tanto finche’ il riso è cotto. Metto la pentola fuori dal fuoco, aggiungo burro e parmigiano e faccio mantecare aggiustando di sale. Impiatto.

