Un risotto molto cremoso e facile da preparare. Un sapore invernale, che si può gustare sia in autunno che in pieno di inverno. Buonissimo. Cosa serve per il risotto alla castellana 50 g di cipolla a pezzi 30 g di burro 20 g di olio extravergine di oliva 350 g di riso per risotto (Carnaroli, […]

Il risotto alla Castellana. Il primo dell’ultimo minuto che tutti possono cucinare scritto su Più Ricette da Redazione.

Ufficio Stampa