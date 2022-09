Il Risotto dello Zar, delizioso e subito pronto: cremosissimo e pronto in pochissimi minuti. Un piatto davvero semplice e per qualcuno troppo “peccaminoso” dato che c’è la panna ( per alcune scuole di pensiero la panna non ci va). Ma è un piatto divertente da cucinare e sicuramente gustoso e sostanzioso.

Ingredienti

300 gr. di riso

250 gr. di salmone affumicato

1 cipolla piccola

spicchio di aglio

olio extra vergine di oliva

1 noce di burro

dado in polvere (oppure patata, cipolla, carota e sedano e sale)

caviale rosso e nero

panna o crema di latte

sale

prezzemolo tritato

1 bicchiere di vodka

Preparazione

Per prima cosa mettiamo sul fuoco il pentolino con l’acqua. Se siete pigri ( non offendetevi) fate sciogliere il dado, altrimenti patata, cipolla, sedano e carota con del sale e fate bollire con calma, a fuoco lento: sarà il nostro brodo per cuocere il riso. Fatto questo, se avete un pentolino per i risotti oppure una WAK meglio. Mettete l’ olio e fate scaldare bene a fuoco basso.

Aggiungete poi la cipolla e mezzo spicchio di aglio ( tutto tritato bene e finemente). Fate colorare sia la cipolla che l’aglio e poi aggiungete il salmone affumicato e girate bene per non far attaccare né bruciare.

Adesso aggiungiamo il riso e mescoliamo bene: versiamo il bicchiere di vodka ( andranno bene anche cointreau, cognac o brandy se non avete la vodka). Facciamo tostare il riso e aggiungiamo il brodo. Mantechiamo il tutto: quando l’acqua comincia a seccarsi aggiungete il brodo fino a cottura. Quando sarà quasi cotto aggiungete la panna e il caviale. Mescolare velocemente e aggiungete anche la noce di burro: versare in un piatto da portata sistemarlo bene e spolverare con del prezzemolo fresco tritato e servire ben caldo.

