il-risotto-gamberetti-e-zucchine-perfetto,-ecco-tutti-i-passaggi-per-non-sbagliare-il-grande-classico-della-cucina-italiana

Il risotto gamberetti e zucchine, è un primo piatto cremoso. Un abbinamento mare terra intramontabile. Un risotto preparato con il fumetto ottenuto dalla testa e il carapace dei gamberi, per un sapore ancora intenso, mentre la cremosità sarà data da un’ottime mantecatura a fine cottura. Per una cremosità ulteriore potete aggiungere a fine cottura anche un poco di stracchino, o altro formaggio cremoso.

Ingredienti:

160 gr riso per risotti

250 gr di gamberetti rosa

150 gr di zucchine

Vino bianco

olio evo

burro

Sale

Prezzemolo

Procedimento:

Per preparare questo cremoso primo piatto, iniziate a lavare le zucchine, eliminate le due estremità e tagliatele a dadini. Mettete un giro d’olio evo in una capiente padella, e soffriggetele a fiamma media. A cottura ultimata mettetele da parte.

Eliminate la testa ed il carapace dai gamberi, e metteteli in un pentolino, insieme al prezzemolo, fate cuocere per circa trenta minuti. Trascorso questo tempo, versate il fumetto ottenuto in una ciotola, con l’aiuto di uno schiacciapatate, schiacciate le teste ed i carapaci, in modo da recuperare tutto il condimento possibile, mescolatelo al fumetto.

Nella stessa padella dove avete cotto le zucchine, cuocete velocemente i gamberetti, Conservate otto gamberetti pe guarnire il piatto, mentre gli altri divideteli in tre parti.

Nella stessa padella unite un altro poco d’olio evo, versate il riso e fatelo tostare per un minuto, sfumate con il vino bianco ed iniziate la cottura, unendo poco a poco il fumetto. A cottura quasi ultimata unite le zucchine e i gamberetti, amalgamate il tutto. Spegnete la fiamma, unite la noce di burro e mantecate il vostro risotto, in modo da renderlo cremosissimo. Impiattate, completando il piatto con i gamberetti interi ed un trito di prezzemolo.

