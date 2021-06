il-ritorno-in-laguna-della-venice-design-biennal

La mostra collettiva Design As Self-Portrait presenta le opere di oltre 20 designer internazionali tra due sedi espositive: SPARC* – Spazio Arte Contemporanea, in Campo Santo Stefano, e SPUMA – Space for the Arts, un suggestivo spazio di archeologia industriale (vecchio birrificio Dreher) alla Giudecca. La mostra indaga il ruolo sempre più rilevante che il design assume in ciò che scegliamo per comunicare la nostra identità, nella spola permanente tra uso e rappresentazione, realtà e virtualità.

Mostra collettiva Design As Self-Portrait, SPARC* – Spazio Arte Contemporanea, Campo Santo Stefano. Foto di Federico Floriani.

Tra i designer partecipanti, c’è anche Tadeas Podracky, vincitore della prima edizione della Venice Design Biennial Residency 2020, che espone la sua nuova serie di opere, Fading Reflection, esito dell’esperienza veneziana a contatto con la tradizione artigianale locale di Ongaro e Fuga Specchi Veneziani. L’opera gira attorno al suo centro, intarsiato con il tradizionale specchio veneziano, dal quale la materialità visuale del vetro si disgrega e si connette con altri elementi reinterpretati del patrimonio dell’artigianato veneziano. A vedere l’opera, si potrebbe pensare che il legno sia stato intagliato da una macchina, invece è il risultato finale di un accurato lavoro di Podracky stesso, che ha minuziosamente lavorato il materiale. Lo specchio è decostruito nella materialità, forma e costruzione, trasformandosi in una transizione verso il suo intorno.

Tadeas Podracky e la sua opera Fading Reflection, foto di Tomáš Brabec.

Incredibile la curatela transdisciplinare della mostra Past Forward. Designers from the land of Venice, dove il design contemporaneo incontra le collezioni antiche del Museo Archeologico Nazionale di Piazza San Marco. La mostra, curata da Luca Berta e Francesca Giubilei e organizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Veneto – Ministero della Cultura, intesse un dialogo sorprendente tra l’antico e il lavoro di 17 designer che vivono, lavorano, o provengono da Venezia e dal suo territorio. L’intento è quello di incarnare plasticamente un doppio sguardo, rivolto al passato e al futuro, che caratterizza la città lagunare. Quella corda tesa, oscillante tra culto delle tradizioni secolari e massicce assunzioni biennali di ipercontemporaneità, su cui Venezia cammina con incerto e incantevole equilibrismo. Lo sguardo del visitatore incontra vasi contemporanei tra i loro omologhi di duemila anni fa, sculture in poliuretano tra le opere di statuaria classica, lampade in vetro soffiato o acciaio armonico circondate da busti e monete antiche, sgabelli colorati alternati a rilievi in marmo.

Mostra Past Forward. Designers from the land of Venice, Museo Archeologico Nazionale di Piazza San Marco. Foto di Federico Floriani.

La VDB offre anche la possibilità di visitare uno dei posti più impressionanti e meno conosciuti di Venezia, ovvero l’Oratorio dei Crociferi, dove si trova il magnifico ciclo pittorico tardo rinascimentale di Palma il Giovane. Qui il duo Pretziada ha curato il progetto espositivo Pretziada. A Self-Portrait in Design, dove l’Oratorio fa da cornice alla selezione di pezzi creati in collaborazione tra laboratori sardi e creativi internazionali. Il lavoro di Pretziada evoca un mondo apparentemente lontano nel tempo e nello spazio, un futuro/arcaico ancora vivissimo tanto nella cultura materiale sarda quanto in quella veneziana. Funzionalità e decoro, semplicità delle forme e ricchezza dei dettagli sono le caratteristiche di questa capsule collection, che include alcuni pezzi inediti prodotti nell’ultimo anno, vissuto tra distanziamento e concentrazione, dal particolare punto di vista insulare della terra di Sardegna.

Non solo design ma anche body art: Walking on Water è il progetto performativo e installativo della fashion designer inglese Jo Cope, sviluppato nel corso dell’ultimo anno in collaborazione con VDB per celebrare due aspetti della storia veneziana: le sue donne e la sua “pantofola” più antica. Infatti, l’evento è realizzato in collaborazione con il brand Piedàterre, specialista delle furlane, le originali calzature in velluto che da Venezia si sono diffuse in tutto il mondo. Il terrazzo del T Fondaco dei Tedeschi, palcoscenico mozzafiato aggettante sull’acqua del Canal Grande, è il luogo dove il progetto prende vita, combinando insieme i movimenti coreografati di quattro danzatrici, gli antichi gesti di un’artigiana della scarpa e la potente voce della soprano Lieta Naccari. Attraverso l’azione del camminare e la scarpa quale mezzo d’espressione, la designer indaga la condizione della donna contemporanea in relazione alle storie e ai percorsi delle donne del passato, che l’hanno preceduta.

Il progetto editoriale