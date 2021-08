il-rotolo-di-frittata-farcito:-la-ricetta-sfiziosa-per-un-piatto-unico-da-mangiare-anche-freddo

Il rotolo di frittata farcito: la ricetta sfiziosa per un antipasto saporito e facile. La ricetta del rotolo di frittata farcito è un piatto delizioso, gradevole e ideale per qualsiasi tipo di apertivo. Ottimo sia caldo che freddo. Questo piatto è una vera meraviglia per gli occhi, colorato, genuino e fresco. Gli ingredienti sono davvero semplici e il procedimento veloce. Adatto anche a chi vuole rimanere in linea, poiché la frittata, in questa ricetta, viene cotta al forno, quindi non è fritta come al solito. Ma basta con le parole e procediamo a scoprire gli ingredienti che compongono il rotolo di frittata farcito.

Rotolo di frittata farcito – Ingredienti per 6 persone

Cosa ti servirà nel tuo cestino della spesa? Scopriamo di seguito con la lista degli ingredienti

Ingredienti per la frittata

Uova 6

Parmigiano reggiano grattugiato 2 cucchiai

Sale q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Olio extravergine d’oliva 20 gr

Ingredienti per il ripieno:

Prosciutto crudo a fette 120 gr

Rucola 20 g

Formaggio fresco scamorza o mozzarella a fette 250 gr

Pesto di rucola (o di basilico) 1 cucchiaio

Rotolo di frittata farcito: il procedimento

Per preparare il rotolo di frittata farcito iniziate prendendo una teglia da forno della dimensione di circa cm 20 x 30, foderatela con della carta forno e ungetela con un po’ di olio. Quindi, iniziate con il preparare la frittata sbattendo le uova in una ciotola assieme al formaggio grattugiato, il pepe nero e il sale (un pizzico). Versate le uova sbattute nella teglia e ponetela in forno pre riscaldato alla temperatura di 180° C per 15 minuti circa.

Quando la frittata sarà cotta, estraete la teglia, eliminate la carta forno e adagiatela su un tagliare e fatela intiepidire per qualche minuto. Quando la frittata sarà tiepida, procedete a farcire la frittata adagiando su di essa le fette di scamorza e spalmate sopra il pesto di rucola o il pesto di basilico, coprite con delle foglie di rucola fresca e infine con uno strato di prosciutto crudo.

Una volta farcita la vostra frittata, procedete ad arrotolarla e avvolgetela, ben stretta, con della pellicola trasparente, cercando di stringerla quanto basta per renderla compatta e tenere la forma; A questo punto, ponete il rotolo di frittata farcito in frigorifero a compattare e insaporire per almeno un’ora.

Trascorso il tempo necessario, togliete delicatamente la pellicola trasparente dal rotolo di frittata e tagliatelo a fette, quindi disponetelo su di un piatto da portata e servite. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it