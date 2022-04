Il Salame di cioccolato di Knam: come riciclare le Uova di Pasqua in pochissime mosse.

Ingredienti

Per un salame di cioccolato

200 g biscotti secchi

140 g di burro

80 g cioccolato fondente

50 g cacao amaro in polvere

70 g zucchero semolato

80 g noci sgusciate

2 g sale

1 bacca di vaniglia

30 ml rhum

1 caffè espresso

Preparazione

Procedimento

Il salame al cioccolato è un dolce che non prevede cottura perciò non è necessario preriscaldare il forno come per le nostre altre ricette. Iniziate dunque incidendo longitudinalmente la bacca di vaniglia, aiutatevi con un coltellino facendo attenzione a non tagliarvi ed estraetene la polpa.

Dopodiché prendete una ciotola capiente ed aggiungete: lo zucchero semolato, la polpa di vaniglia, il sale, le noci ed il cacao in polvere. Con un cucchiaio mescolate il tutto affinché tutti gli ingredienti si amalgamino per bene; aggiungete ora i biscotti sbriciolati e mescolate nuovamente.

Fondete a bagnomaria il cioccolato fondente; ci siamo quasi, ancora pochi ingredienti e poi l’impasto sarà pronto per essere modellato.

Aggiungete nella ciotola il burro ammorbidito, il rhum, il caffè ed il cioccolato fuso: iniziate ad impastare a mano finché otterrete una massa omogenea. Trasferite poi il tutto sul tappetino di silicone o su di un piano di lavoro ed iniziate a dare forma al vostro salame di cioccolato.

Una volta terminato questo passaggio, cospargete il tutto con dello zucchero a velo e continuate a modellare il salame al cioccolato facendo ben aderire lo zucchero a velo. Affinché si solidifichi, lasciatelo riposare per almeno tre ore in frigorifero oppure una mezz’ora nel congelatore.

Se lo desiderate potete decorarlo con lo spago bianco per renderlo più simile ad un vero e proprio insaccato oppure lo potete affettare e gustare subito!

L’articolo Il Salame di cioccolato di Knam: come riciclare le Uova di Pasqua in pochissime mosse proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.