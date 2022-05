il-salame-di-cioccolato,-la-ricetta-di-cracco.-senza-cottura-e-con-un-trucco-super-gustoso-e-goloso

Salame di cioccolato di Carlo Cracco, il dolce più semplice che c’è e senza cottura. Ecco il suo trucco per farlo perfetto

Salame di cioccolato di Carlo Cracco, il dolce più semplice che c’è. Il trucco: “Ecco perché uso questi due ingredienti”. Un dolce semplicissimo che possiamo fare anche divertendoci con i bambini. Il procedimento è molto semplice e non ci vorrà molto tempo. Ingredienti del Salame di cioccolato di Carlo Cracco 300 g di cioccolato fondente

200 g di burro

190 g di biscotti secchi

180 g di zucchero semolato

20 g di rum

3 uova Per decorare zucchero a velo Preparazione

La prima cosa da fare sarà quella di prendere una ciotola e mettere a bagno Maria il cioccolato. Bisogna farlo sciogliere tutto e lentamente. Se non volete aspettare e volete fare prima, basterà metterlo in una ciotola e poi trasferirlo nel forno a microonde. In pochi minuti avrete il vostro cioccolato fuso. Fatelo intiepidire. Mentre raggiunge la temperatura, semimontate il burro e lo zucchero. O usate una planetaria o le classiche fruste elettriche, oppure vi dare da fare con la frusta e il vostro braccio.

Inserite nella ciotola con l’impasto appena montato, le uova. Unite quindi il rum e in ultimo ( e solo alla fine) il cioccolato sciolto. Aggiungete anche i biscotti secchi sbriciolati in precedenza. Stendete l’impasto su un foglio di carta da forno e create un filone.

Avvolgetelo nel medesimo foglio di carta e trasferitelo in frigorifero per circa 2 ore. Passate il salame al cioccolato nello zucchero a velo e legatelo con lo spago da cucina come un vero salame. Tagliatelo a fette di 1,5 cm di spessore e servitelo freddo.

