il-“salvemini”-in-turchia-per-il-progetto-erasmus+

Gli studenti hanno incontrato i partner europei di Cipro, Grecia, Turchia e Polonia

FASANO – Manisa, attraente e moderna città situata nella regione egea dell’Anatolia, è stata luogo di incontro della terza mobilità del progetto Erasmus+ “SILVER HERITage” che vede coinvolto l’IISS “Gaetano Salvemini” di Fasano.

I docenti Anna Paola Nardelli, Giuseppina Guarini, Giovanni Semeraro, accompagnati dal dirigente scolastico Maria Convertino hanno avuto il piacere di incontrare i partner europei di Cipro, Grecia, Turchia e Polonia e condividere con loro i temi del workshop dal titolo “Let’s know how to manage my budget”.

Il confronto tra i rappresentanti dei vari paesi si è basato sull’idea che la salute si costruisce a tavola con il cibo che mangiamo. L’idea che mangiar sano sia un lusso per pochi, che avere uno stile di vita equilibrato a tavola sia appannaggio di alcuni è stato il tema intorno a cui partecipanti sono stati chiamati a riflettere. Ciascun partner, attraverso la presentazione delle attività svolte all’interno dei propri spazi di apprendimento, ha presentato i lavori realizzati e ha dimostrato, invece, che resta possibile mangiar bene, avere uno stile di vita equilibrato a tavola semplicemente operando scelte accurate degli ingredienti, sulla base di stagionalità e luogo di produzione, senza per questo dover modificare le abitudini quotidiane e spendere tanto.

È emerso che il modo migliore per mangiare bene e spendere poco è legato alla stagionalità del cibo: anche se al supermercato troviamo ogni cosa tutto l’anno, in realtà, acquistando frutta e verdura di serra o surgelata, spendiamo di più e spesso ci priviamo della possibilità di avere prodotti di qualità. Rispettando il ciclo delle stagioni, invece, possiamo variare la nostra scelta e soprattutto avere ogni cosa nel momento giusto, cioè quando frutta e verdura esprimono al massimo le loro proprietà nutrizionali.

Scegliere i prodotti del nostro territorio, i cosiddetti prodotti a Km 0, purché siano coltivati o trasformati nel rispetto della natura, è uno degli accorgimenti utili a garantire un’alimentazione sana, ma soprattutto permette di preparare pietanze genuine a costi ridotti. Inoltre, organizzare bene la spesa e i pasti, programmandoli durante la settimana e ritornando ad una cucina semplice, permette non solo di avere un’alimentazione sana, ma anche di risparmiare sulla spesa.

Di particolare rilievo è stata la riflessione che ogni partner ha espresso nei confronti degli studenti, i quali hanno dimostrato nel corso delle attività svolte una particolare sensibilità nei confronti del tema. L’attenzione nella scelta dei prodotti e nella preparazione degli stessi hanno permesso loro di raggiungere una maggiore consapevolezza per migliorare il proprio stile di vita, sfruttando le risorse del territorio.

Durante il soggiorno i docenti hanno visitato i luoghi storici della città, quali l’antica moschea ottomana risalente al XV secolo, le sorgenti termali, la Torre dell’orologio ed il Mercato Kizlaragasi di Izmir.

L’incontro tra professionisti di scuola provenienti da culture e paesi diversi ha permesso a tutti i partecipanti di vivere momenti di condivisione significativi nella prospettiva di una crescente internazionalizzazione dell’Istituto.

L’apertura verso una dimensione internazionale è una sfida che mira a collocare il Salvemini in un panorama globale sempre più ampio che favorisce un dialogo costante con scuole, istituzioni e associazioni di altri paesi d’Europa e del Mondo.

La conoscenza di nuovi sistemi scolastici da parte dei docenti coinvolti e il confronto con realtà culturali diverse contribuiscono alla promozione di un’idea di scuola orientata all’educazione alla pace e allo sviluppo di competenze interculturali e trasversali fondamentali per la crescita globale della scuola.

Inoltre, l’uso di sistemi di comunicazione elettronica sempre più avanzati, quali le videoconferenze, i social e le piattaforme per la condivisione del materiale prodotto e una full immersion nella lingua inglese rappresentano la cornice che colloca la scuola dentro un contesto sempre più dinamico ed innovativo.

Il cibo ed un’alimentazione corretta saranno ancora al centro del dibattito della prossima mobilità prevista a Cipro nel mese di giugno.

L’articolo Il “Salvemini” in Turchia per il progetto Erasmus+ proviene da GoFasano.