Il Sautè di Vongole di Cannavacciuolo, la ricetta perfetta che sa di mare. Il trucco: Ecco perché si chiude tutto

Il Sautè di Vongole di Cannavacciuolo, la ricetta perfetta che sa di mare. Uno dei piatti all’apparenza semplici, ma che possono davvero nascondere tante insidie. Sempre facile infondo far scaldare un po’ di olio e poi aggiungere vongole o cozze o tutti i frutti di mare insieme, ma non lo è, anzi. Questi piatti sono molto complessi e richiedono cura e amore per la cucina.

La ricetta che proponiamo è tratta dal libro di cucina di Antonino Cannavacciuolo, celeberrimo chef di fama ormai mondiale. Andiamo quindi a vedere gli ingredienti e la modalità di preparazione.

Ingredienti per 4 persone

1 kg di vongole

1 kg di fasolari

500 g di cannolicchi

1 kg di cozze

100 ml di vino bianco

50 ml di olio extravergine di oliva

1 spicchio d’aglio

30 g di prezzemolo

peperoncino secco

pepe nero

sale

Preparazione

La prima cosa da fare è di spurgare le vongole, le fasolare e i cannolicchi per almeno 3 ore in acqua salata ( se di mare è meglio). Uno dei trucchi che bisogno tener presenta è che si devono tenere le ciotole ( dove spurgare i frutti di mare, se sono tre ciotole separate meglio oppure separare solo i cannolicchi dato che sono delicati) al buio e in un ambiente fresco ( che non sia il frigo). Una volta sciacquati teniamoli da parte.

Passiamo alla pulizia delle cozze. Togliamo il bisso andando verso l’alto ( dalla chiusura verso l’alto quindi). Con un coltellino raschiamo il tutto e poi sciacquiamole sotto l’acqua corrente.

In una pentola larga soffriggete l’aglio tagliato a metà e privato dell’anima in 25 ml di olio extravergine di oliva. Quando è dorato eliminatelo e aggiungete il peperoncino secco e, subito dopo, tutti i molluschi. La fiamma deve essere al massimo e aggiungiamo il vino bianco. Copriamo tutto con un coperchio. Quando sono tutti aperti spegnete la fiamma. Aggiungete pepe nero. Mescolate bene in modo da condire uniformemente e servite. Il piatto deve essere servito con pane tostato ( magari in forno per qualche minuto).

