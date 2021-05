Il Segreto Anticipazioni: Begona Commette Un Omicidio Per Vendicarsi

Il segreto La soap opera spagnola di Puente Viejo torna in onda domenica 23 aprile 2021, ma cosa accade in queste ultime puntate? La moglie di Don Ignacio decide di agire per vendetta

Pubblicato su 16 Maggio 2021

Il Segreto torna in onda la prossima settimana, nel pomeriggio di domenica 23 maggio 2021. Purtroppo la puntata durerà davvero pochissimo e questo sta facendo storcere il naso a non pochi telespettatori! Ma cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera spagnola di Puente Viejo? In attesa di assistere al gran finale, il pubblico di Canale 5 vedrà Donna Begona disposta a tutto pur di vendicare sua figlia Marta. Quest’ultima, a causa della violenta lite con Ramon, perde il bambino che sta aspettando. L’unica che intuisce la verità è Manuela. Infatti, la governante sa bene che l’uomo è da tempo violento con la sua neo moglie. Pertanto, tenta di aprire gli occhi a Don Ignacio, che inizialmente non sospetta nulla.

Anzi, il Solozabal cerca di rassicurare il genero dopo l’aborto di Marta. Dopo aver ascoltato Manuela, Ignacio vuole la verità e così fa qualche domanda a Ramon, che tenta di portare la situazione a suo favore, non parlando della violenta lite. Ormai, però, il Solozabal ha i suoi dubbi. Ad agire ci pensa Begona. Marta, dopo essere stata soccorsa dal dottor Clemente, inizia a stare meglio, sebbene abbia perso il figlio che aspettava. Ramon scompare improvvisamente, ma quando Begona ha l’occasione lo uccide per vendetta. Non soddisfatta completamente dell’omicidio, decide di coinvolgere tutta la sua famiglia.

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano che la situazione a Puente Viejo diventa complicata anche per gli altri abitanti. In particolare, Don Filiberto scopre che Donna Francisca, non solo fa parte della Società degli Arcangeli, ma ne è al comando! Una verità sconvolgente per il prete, che non è mai stato pienamente convinto degli obbiettivi della setta, sebbene abbia dimostrato di esserne legato.

Intanto, nelle prossime puntate – le ultime della soap – Jean Pierre tenta di conquistare Adolfo, dopo essere stato respinto da Tomas. L’uomo francese finge di essere un padre che ha solo voglia di conoscere suo figlio, che in passato ha dovuto rinnegare. Adolfo non si rende conto della sua falsità e si schiera contro suo fratello. Nel frattempo, Antonita scopre che una troupe cinematografica arriverà in paese per organizzare dei provini e decide di partecipare. Tutti la incoraggiano, fatta eccezione per Onesimo, che sembra avere le sue motivazioni.

Sempre nei prossimi episodi che andranno in onda su Canale 5, Raimundo chiede a Donna Francisca dove si trovava quando lui la cercava in tutto Puente Viejo prima di essere rapito da Donna Eulalia.

I telespettatori sperano che la Mediaset cambi nuovamente la programmazione di Canale 5, per dare uno spazio più importante alle ultime puntate della telenovela spagnola.