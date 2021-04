il-segreto-anticipazioni-puntata-domenica-2-maggio-2021

Nuovo appuntamento con Il Segreto, che sta andando in onda con gli ultimi episodi. Ormai da qualche settimana, la soap opera spagnola va in onda solo di domenica, con un unico episodio. In modo lento, il telespettatore si avvicina al gran finale e le anticipazioni annunciano importanti svolte a Puente Viejo. La soap torna in onda, dopo l’appuntamento di oggi, con una nuova puntata nel pomeriggio di domenica 2 maggio 2021. Cosa accade in questo nuovo episodio? Protagonisti della scena sono i Solozabal, che non stanno vivendo un periodo sereno e tranquillo.

Manuela cerca di convincere Don Ignacio a dare la sua benedizione a Pablo e Carolina, che vorrebbero convolare presto a nozze, e ci riesce. La situazione a La Casona diventa ingestibile tra Marta e Ramon. Tra loro avviene un violento litigio, che si conclude con la Solozabal che perde i sensi. Ramon, spaventato per ciò che potrebbe essere accaduto alla moglie, va in cerca di aiuto nella tenuta. Purtroppo per Marta arriva una terribile notizia: ha perso suo figlio. Manuela conosce tutta la verità ed è consapevole del motivo per cui la ragazza ha perso suo figlio: Ramon l’ha picchiata.

Tomas ha ormai rivelato ad Adolfo che Jean Pierre è il suo vero padre. A questo punto, il marito di Rosa decide di affrontare la Marchesa per scoprire tutta la verità. Le anticipazioni de Il Segreto della prossima puntata rivelano che Isabel conferma i dubbi di Adolfo e appare profondamente sconvolta. La donna non si aspettava di certo che si sarebbe ritrovata a fare questa delicata conversazione con il figlio.

Urrutia è nervoso in quanto non riesce a trovare lavoro, poiché tutto sembra essere peggiore della sua vecchia occupazione nella fabbrica di Ignacio. Alicia è sempre più timorosa, in quanto sa che da un momento all’altro gli Arcangeli potrebbero tornare a colpire. E il nuovo sindaco di Puente Viejo non ha tutti i torti! La Marchesa ha ricevuto istruzioni da parte dei suoi superiori della società segreta e convoca sia Tomas che Don Filiberto, a cui rivela i nuovi piani.

Il Segreto ultime puntate: il pubblico italiano vicino al gran finale

Una decisione inaspettata e annunciata in modo improvviso, quella sulla chiusura della soap opera spagnola. La storia legata a Puente Viejo arriva a una conclusione anche nella tv italiana. Pertanto, il pubblico di Canale 5 presto si ritroverà costretto a dire addio a tutti gli abitanti del paesino spagnolo. Per anni ha fatto compagnia ai telespettatori nei pomeriggi di ogni stagione televisiva, facendo solo qualche breve pausa nel periodo estivo o nei giorni festivi.

Ora bisognerà fare i conti con il fatto che Il Segreto è finito. Per il gran finale, le anticipazioni annunciano importanti colpi di scena. Nel frattempo, il pubblico si gode questi ultimi episodi nel pomeriggio di domenica.