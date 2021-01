il-segreto-in-streaming:-come-guardare-le-puntate

Il Segreto streaming tutte le puntate

Come guardare Il Segreto in streaming? Proseguono su Canale 5 gli appuntamenti con la soap spagnola più acclamata di tutte! Stiamo parlando de Il Segreto, in onda in Italia per la prima volta lo scorso 10 giugno 2013 e che adesso si prepara a concludere la sua lunga e appassionante storia.

In Italia finisce infatti nel 2021 la soap ideata da Aurora Guerra, quella che raggiunge il capolinea su Antena 3 lo scorso 20 maggio 2020 con un totale di 12 stagioni per 2324 puntate. Come fare quindi a seguire le ultime puntate se non puoi farlo in diretta su Canale 5? Puoi guardare tutte le puntate della stagione 12 già trasmesse su Mediaset Play!

Ricordiamo infatti che a partire dal 25 gennaio 2021 la soap cambia programmazione per lasciare spazio a Daydreamer, spostandosi così esclusivamente alla domenica pomeriggio. Nel dettaglio El Secreto de Puente Viejo su Canale 5 va in onda ogni domenica dalle ore 14:16 fino alle 15:15 circa, poi è il turno di Una Vita. Se tuttavia sai già di non poter seguire la nuova programmazione, ribadiamo che puoi sempre recuperare gli episodi de Il Segreto in streaming su Mediaset Play!

continua a leggere dopo la pubblicità

marta e suo marito ramon ne il segreto credits netflix

Il Segreto in diretta su Mediaset Play

Chi si tratti di fiction o di soap opera, tutti i titoli in onda sui canali free targati Mediaset sono sempre recuperabili in streaming su Mediaset Play! Stiamo parlando della piattaforma gratuita offerta da Mediaset dove recuperare, o guardare in diretta streaming, i tuoi programmi preferiti in onda sui canali della Rete. Tutto quello che devi fare è accedere al sito ufficiale, registrarti tramite social o e-mail, e iniziare subito la ricerca di tutti i titoli che desideri vedere in streaming!

Il Segreto ultima puntata in Italia

In data 31 gennaio 2021 Il Segreto va in onda su Canale 5 con gli episodi 2304 seconda parte e 2305. Quante puntate mancano dunque alla fine della soap? Con un semplice calcolo ci accorgiamo che mancano ancora 19 puntate, in onda presumibilmente tra il mese di febbraio e marzo 2021.

Al momento, infatti, non possiamo ancora conoscere la data di fine esatta perché la soap potrebbe essere sottoposta a ulteriori variazioni di palinsesto.