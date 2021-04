il-segreto-news,-sandra-cervera-diventa-una-conduttrice:-grande-svolta

Grande svolta per Sandra Cervera de Il Segreto. L’interprete di Emilia Ulloa diventa una conduttrice. Secondo quanto riportano i siti spagnoli, l’attrice sta presentando il talent The Dancer in Spagna, insieme a Ion Aramendi. Un nuovo programma dedicato alla danza di TVE, che ha come obbiettivo quello di trovare il miglior ballerino del Paese. Iniziato già da ieri, lunedì 5 aprile 2021, la trasmissione vede al centro della scena altri volti conosciuti nel mondo della tv. Nel ruolo di giudici, infatti, i telespettatori hanno ritrovato Miguel Angel Muñoz, volto noto per aver interpretato Roberto Arenales in Paso Adelante. Al suo fianco vi sono la cantante 29enne Lola Índigo e il coreografo Rafa Méndez. Un momento importante per Sandra Cervera, che si ritrova al timone del format internazionale creato da Simon Cowel, creatore di successi come X Factor e Got Talent.

Mentre Aramendi è un volto fisso nella rete pubblico, in quanto conduce altri programmi su La1, per l’interprete di Emilia ne Il Segreto questa è una grande novità. The Dancer rappresenta per l’attrice, molto amata per aver interpretato la figlia di Raimundo, la prima esperienza come conduttrice. Durante la presentazione del programma, l’attrice ha precisato che non metterà a tacere le sue emozioni di fronte alle telecamere. La Cervera conosce bene il mondo della danza, ciò che per lei è nuovo è assumere il controllo di un programma tv. Si è dichiarata felice di viversi questa importante esperienza, che porterà con sé per tutta la vita.

Il Segreto anticipazioni ultima stagione: Emilia distrutta per Raimundo

Nel frattempo, mentre in Spagna è già andata in onda il gran finale della soap opera spagnola di Puente Viejo, in Italia i telespettatori stanno ancora seguendo la trama dell’ultima stagione. Emilia è protagonista di questa fase, in quanto è da poco tornata nel paesino spagnolo per assistere suo padre. Le condizioni di salute di Raimundo non sono per nulla buone e in questi giorni ha addirittura chiesto a Donna Francisca di mettere fine alla sua vita.

In queste condizioni, Raimundo non vuole più vivere. La notizia getta nello sconforto la povera Emilia, nel corso delle prossime puntate che andranno in onda in Italia. La Ulloa rivela quanto sta accadendo a Matias e Marcela, che cadono nello sconforto totale. Ora il pubblico di Canale 5 attende l’ultima puntata della soap.

Manca poco, sebbene le puntate ora siano ridotte. La telenovela va in onda nel pomeriggio di domenica solo con un episodio.