Si avvicina l’estate, e con essa la voglia di libertà, vacanze, mare e abbronzatura. Se per le vacanze al mare per molti di noi c’è ancora da aspettare, l’abbronzatura se presa in sicurezza per la pelle, può iniziare a vedersi anche adesso con i primi soli presi in giardino. Per preparare la nostra pelle alla perfezione alle prime esposizioni solari è necessario un ricambio cellulare che ci permetta di ottenere un colorito uniforme e duraturo, oltre che un’adeguato SPF.

In particolare per un’esfoliazione più superficiale della pelle è necessario l’utilizzo di un alleato Must: lo scrub, che renderà la nostra pelle immediatamente più morbida e pronta a ricevere le sostanze idratanti e nutrienti dei trattamenti che andranno applicati successivamente, assicurando così una tintarella da capogiro! I laboratori di Biopoint propongono due nuovi prodotti per una pelle radiosa e rigenerata: lo Scrub Corpo Pure Detox e lo Scrub Corpo Sugar Therapy. Grazie all’altissima concentrazione di superfood dalle proprietà nutraceutiche come scorza d’arancia, estratti di frutta, mandorle e sesamo, gli scrub corpo assicurano un trattamento gourmand che migliora compattezza, luminosità e morbidezza della pelle.

La texture e la profumazione avvolgenti sono pensate per essere delle vere terapie di bellezza multi- sensoriali. Il pratico formato in tubo rende ancora più semplice il rituale esfoliante sotto la doccia! Rivitalizzante e tonificante, la sua fragranza fresca e agrumata darà alla pelle una sferzata di energia! Nello Scrub Corpo Pure Detox La miscela di granuli di scorza d’arancia svolge un’azione esfoliante; il sale del mar morto riduce il ristagno dei liquidi, migliorando la microcircolazione e il sistema linfatico; la vitamina E dona morbidezza e idratazione; e un blend di 7 succhi di frutta contrasta l’azione dei radicali liberi.

Lo Scrub Corpo Sugar Therapy.Nutriente e lenitivo, la fragranza fruttata e gourmand avvolge il corpo in un bagno di dolcezza. Lo zucchero di canna elimina le cellule morte, tossine e impurità, levigando la grana della pelle. Sciogliendosi a contatto con l’acqua, i granuli esercitano una naturale azione idratante. La polvere di guscio di mandorla assicura un’esfoliazione delicata; mentre l’azione combinata di burro di karité e olio di sesamo nutre e idrata la pelle lasciandola morbida e vellutata.

