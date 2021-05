il-segreto-puntata-domenica-16-maggio-2021:-le-anticipazioni

Mentre il pubblico di Canale 5 si dice furioso per il poco spazio che è stato riservato alla soap opera, si avvicina il gran finale e i colpi di scena a Puente Viejo non mancano

Dopo la puntata di oggi, Il Segreto torna in onda domenica prossima, 16 maggio 2021, con una nuova puntata. Cosa accade a Puente Viejo? Le anticipazioni rivelano che Marta viene soccorsa dal dottor Clemente, dopo la violenta lite con Ramon. Durante questo duro scontro, l’uomo usa la violenza con la povera Solozabal, che perde i sensi. Spaventato, cerca aiuto all’interno della Casona. Manuela è l’unica ad aver intuito cosa è realmente accaduto tra i due neo sposi. Pertanto, tenta di aprire gli occhi a Ignacio, che invece pensa a consolare Ramon. Il dottor Clemente fa sapere ai Solozabal che Marta ha perso il bambino che stava aspettando.

Ignacio inizia ad avere dei sospetti riguardo a Ramon. Intanto, un importante segreto della setta degli Arcangeli esce fuori. Scendendo nel dettaglio, Donna Francisca fa sapere a Don Filiberto che anche lei fa parte della società segreta e aggiunge di esserne anche il capo. Dunque, un altro mistero viene svelato in vista dell’ultima puntata de Il Segreto. Nel frattempo, Jean Pierre tenta di conquistare la fiducia di Adolfo, che appare sempre più sconvolto. Il ragazzo, attraverso suo fratello Tomas, ha scoperto di essere il figlio dell’amante francese di sua madre.

Antonita intende prendere parte ai provini organizzati da una troupe cinematografica che giungerà a Puente Viejo. Tutti la incoraggiano a partecipare, fatta eccezione per Onesimo.

Il Segreto ultime puntate: il pubblico furioso per la durata

Il pubblico di Canale 5 non ha preso bene le ultime decisioni prese dalle Mediaset sulla programmazione della soap opera spagnola. Non va più in onda dal lunedì al venerdì ormai da vari mesi. Inizialmente si era deciso di dare alla telenovela un importante spazio nella domenica pomeriggio di Canale 5. Infatti, la soap di Puente Viejo andava in onda con diverse puntate in un solo pomeriggio. Ora, però, Domenica Live prende inizio alle ore 14.37 e Il Segreto va in onda solo con un episodio, che dura abbastanza poco. Infatti, sui social è possibile notare la rabbia dei telespettatori, che non si sentono più invogliati a seguire le vicende degli abitanti di Puente Viejo.

Si avvicina il giorno del gran finale anche qui in Italia, ma assistere a un episodio di pochi minuti per il pubblico non è soddisfacente. Sono tanti coloro che non trovano giusto il fatto che, proprio alla fine di quest’ultima stagione, sia stato riservato così poco spazio alla telenovela. Non resta ora che attendere per capire se la Mediaset deciderà nuovamente di spostare la soap!