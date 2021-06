il-sensore-che-si-mette-sulla-scarpa-e-corregge-la-postura-dei-runner

iKinesis è in grado di ottimizzare e correggere i movimenti dei podisti in tempo reale, così da risolvere fastidi e migliorare le prestazioni

Un sensore che potrebbe cambiare la vita degli sportivi, perché in grado di prevenire gli infortuni e migliorare le prestazioni. Non è il primo a promettere una così alta ambizione, ma iKinesis deve essere considerato da podisti, professionisti e amatoriali, poiché si affida a una intelligenza artificiale per monitorare, ottimizzare e correggere i movimenti in tempo reale durante la corsa. L’obiettivo è rendere l’attività meno traumatica e più efficiente, intervenendo sulla postura, grazie a un piccolo dispositivo da fissare sulla scarpa che archivia dati sull’applicazione dedicata per smartphone e smartwatch.

Le informazioni sono accompagnate da consigli ed esercizi basati sull’analisi dei punti forti e quelli da rinforzare: dalla cadenza alla lunghezza del passo e tempo di volo. Con l’analisi dei gesti restituita in formato 3D, sarà più semplice e rapido riconoscere problematiche e, dietro consulto medico, intervenire nel modo più accurato. Buono anche per consentire una corsa senza pesi e fastidi, poiché registra e analizza i movimenti senza dover portarsi dietro orologio o telefono, iKinesis è stato ideato dal fisioterapista francese Frédéric Vieilledent – già fondatore della startup Sóma – e si può prenotare qui al costo di 155 euro, con spese di spedizione incluse e consegne previste a partire dal prossimo ottobre.