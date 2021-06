Il Sereno Lago di Como: tutte le novità della riapertura

Il Sereno Lago di Como ha riaperto con tantissime novità. Nei mesi di chiusura dovuti al lockdowm, infatti, il team del Gruppo Sereno Hotels ha lavorato per potenziare la propria offerta con nuove coinvolgenti esperienze che accompagneranno i clienti per tutta la stagione 2021.

La nuova Penthouse Suite

Arriva la nuova Penthouse Suite in un’edificio adiacente l’hotel, con inaugurazione prevista a metà giugno 2021. Una vera e propria icona del design contemporaneo progettata, ancora una volta, da Patricia Urquiola. La Penthouse Suite – che si è ispirata al glamour italiano del dopoguerra, a La Dolce Vita, ai designer italiani e alle eccellenze comasche della seta – è già stata definita una delle migliori suite al mondo. Incorniciata dal lago e dalle montagne circostanti, e impreziosita sulla facciata dalle creazioni del botanista francese Patrick Blanc, la Penthouse Suite è un’esperienza innovativa con un omaggio ai pezzi emblematici del design italiano, tra cui i nuovi mobili su misura di Patricia Urquiola che sono tutti acquistabili. La Penthouse Suite è ricca di materiali – dai soffitti in legno di noce Canaletto ai muri in pietra Verde Alpi e pavimenti Ceppo di Gre e in terrazzo alla veneziana – e presenta tessuti ispirati alle sciarpe comasche degli anni ’50 e ai motivi paesaggistici del Lago di Como. Con accesso da un ascensore separato, la Penthouse Suite – 150 metri quadri di cui 30 di terrazza e ulteriori 50 di giardino – comprende un ampio soggiorno, sala da pranzo, due bagni e una camera da letto principale. La “Penthouse Experience” include benvenuto con una bottiglia di Dom Pérignon in camera, prima colazione con vista sul Lago di Como, transfert da/a Milano e Malpensa con Maserati Quattroporte dell’hotel, giro in barca per due persone su Riva customizzato da Il Sereno e cena degustazione per due persone presso il ristorante Stellato Berton Al Lago.







Nuovo beverage menu “botanico” a Berton Al Lago

Il ristorante Berton Al Lago, stellato Michelin, si caratterizza per l’utilizzo dei migliori ingredienti di stagione e quest’anno il team dedicato al Food&Beverage, guidato dallo Chef Raffaele Lenzi e da Stefano Gaiofatto, è entusiasta di presentare un nuovo menu di cocktail e drink analcolici, ispirato al giardino botanico verticale dell’hotel realizzato dal famoso botanico Patrick Blanc.

Il profumo intenso delle piante e dei fiori che circondano l’hotel, e l’incredibile aroma delle erbe aromatiche del giardino dello Chef diventano protagonisti dei cocktail serviti agli ospiti: un mix esplosivo che si basa sulla natura, la stagionalità e la sostenibilità. Non mancheranno creazioni pensate per essere abbinate ai menu degustazione dello Chef. Ad esempio Serenity (acetosa, birra, riduzione di camomilla, lime e frutto della passione) da abbinare al dessert Minestrone di frutta e verdura.







Culinary Escape con Dom Pérignon

L’esperienza inizia con un benvenuto in camera a base di Champagne Dom Pérignon e canapés abbinate, e prosegue con un viaggio di contrasti nell’eccezionale menu degustazione di sette portate. Contrasti creato dal rinomato chef Raffaele Lenzi del Ristorante Stellato Berton Al Lago. Il Dom Pérignon Vintage 2010 sarà accompagnato da ingredienti esclusivi come caviale, ostriche, foie gras, Culatello e parmigiano vacche rosse.

Il corner Champagne

Un aperitivo esclusivo, ogni giorno dalle 17.30 alle 20, per ammirare il sole tramontare sul lago dalla terrazza panoramica. Nel nuovo corner è infatti possibile sorseggiare un calice a scelta tra un’ampia proposta di Champagne o di Spumante accompagnato da gustosi finger food creati per rendere l’esperienza ancora più speciale.

Transfer in elicottero con Monacair

L’hotel ha avviato una partnership ufficiale con Monacair, utilizzando l’eliporto privato della struttura. Monacair opera da Montecarlo e da altri aeroporti in tutta Europa, offrendo trasferimenti di lusso.

Villa Pliniana

Per gli ospiti alla ricerca di privacy e riservatezza, Villa Pliniana, proprietà gemella de Il Sereno, è la soluzione ideale. Situata a pochi minuti dall’hotel è uno splendido palazzo italiano del XVI secolo con affaccio sul lago. La Villa, disponibile per l’affitto, offre 18 lussuose camere da letto, un molo privato, una pista di atterraggio per elicotteri, un ampio centro benessere, rigogliosi giardini e i servizi del

Gruppo Sereno Hotels. Villa Pliniana è la proprietà più antica del Lago di Como. Maestosa, con interni mozzafiato e ricca di aneddoti storici è stata in passato frequentata da personaggi illustri come Napoleone, Byron, Foscolo e Gioacchino Rossini, che ha composto Tancredi nella villa stessa.