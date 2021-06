il-«sesto-senso»-di-cartier-per-l’alta-gioielleria

L’alta gioielleria si fonde con la natura e si eleva ad arte. Dalla sabbia del deserto, al fondale lacustre, ai giochi di luce creati dalla neve in alta quota: Cartier rimette in contatto le pietre preziose e i diamanti con loro elemento, mettendo in competizione le mani di madre natura con quelle dei suoi maestri artigiani. La Maison fondata da a Parigi da Louis-François Cartier nel 1847 presenta Sixième sens par Cartier, la sua collezione di Alta Gioielleria che coinvolge tutti i sensi, portando alla scoperta del sesto: una vertigine di emozioni.

L’anello di Parhelia, composto da uno zaffiro cabochon di 21,51 carati riproduce l’effetto quasi magico di un sasso lanciato al centro di un lago e delle onde che si propagano dal punto d’impatto. Non attraverso gocce d’acqua, ma con cinque semicorolle di diamanti e smeraldi scanalati. L’energia della pantera, storico simbolo della Maison diventa una collana ispirata al manto del felino, con un tocco di deserto selvaggio: in Pixelage, le pietre in onice lucido richiamano le marmorizzazioni, mentre i diamanti bianchi, gialli e arancioni ricreano lo spessore del manto dai riflessi dorati sublimato da tre accattivanti topazi mordoré, per un totale di 27,34 carati.

Ambasciatrice della collezione, nonché amica della Maison, è l’elegantissima attrice e musicista iraniana Golshifteh Farahan, impegnata in numerose cause sociali e amante della libertà.