IL SILENZIO DELL’ACQUA avrà una terza stagione? 

Il Silenzio dell’Acqua 3 stagione: le parole di Ambra Angiolini e Camilla Filippi

In occasione della messa in onda della seconda stagione de Il Silenzio dell’Acqua abbiamo il piacere di intervistare qualche attore del cast. Tra gli attori del primo ciclo contattiamo via videochiamata con Riccardo Maria Manera (Matteo) e Camilla Filippi (Roberta). A quest’ultima abbiamo chiesto se pensa che – narrativamente parlando – ci sia possibilità di continuare la storia della fiction con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini dopo la stagione 2. È possibile pensare a Il Silenzio dell’Acqua 3 stagione o è una vicenda conclusa?

Nell’intervista rilasciata a noi di Tvserial.it Camilla Filippi (Roberta) non vede problemi dal punto di vista narrativo. “C’è sempre margine per raccontare le storie. Serve solo volontà. È l’unica cosa che serve” sono le sue parole. Ovviamente sono affermazioni svincolate da una conferma ufficiale che deve ancora arrivare in un senso o nell’altro.

A sostegno di una possibile prosecuzione c’è anche Ambra Angiolini (Luisa) che, al momento dell’uscita della seconda stagione, ospite a Mattino 5, si dice disponibile a continuare Il Silenzio dell’Acqua con altri cicli di episodi.

Barbara Chichiarelli non fa fatica a immaginare una terza stagione (e anche una quarta!)

continua a leggere dopo la pubblicità

una foto di scena con barbara chichiarelli che interpreta silvia visentin ne il silenzio dell acqua 2 stagione credits mediaset

Ancora più entusiasta è Barbara Chichiarelli, una delle attrici new entry ne Il Silenzio dell’Acqua 2. Interpreta Silvia Visentin e commenta così nell’intervista rilasciata a noi di Tvserial.it all’idea de Il Silenzio dell’Acqua 3 stagione: “Sicuramente! Io spero che ci sia perché credo che ci siano tanti spettatori” che hanno aspettato a lungo il ritorno con il secondo ciclo di episodi. Aggiunge: “non faccio fatica a vederne una terza ma anche una quarta! Sono quelle storie che potrebbero continuare per sempre, volendo. Chiaramente cambierebbero gli attori coinvolti, quindi immagino che la possibilità ci sia.”

Non è detta l’ultima parola. Alla luce del cambio di programmazione della seconda, Il Silenzio dell’Acqua 3 stagione potrebbe essere in bilico.

Il Silenzio dell’Acqua 3 stagione: difficile dopo il cambio di programmazione?

Il Silenzio dell’Acqua 3 stagione non è ancora confermata da Mediaset. Anzi, il comunicato stampa diramato il 30 novembre 2020 annuncia il cambio del giorno di programmazione de Il Silenzio dell’Acqua 2. Dopo il debutto venerdì 27 novembre 2020 con la prima puntata, la Rete modifica il palinsesto. Lascia il venerdì sera al Grande Fratello Vip 2020 che raddoppia l’appuntamento nel mese di dicembre oltre al lunedì. Il reality vede tre puntate supplementari in onda il 4, l’11 e il 18 dicembre 2020.

continua a leggere dopo la pubblicità

Sono proprio queste le date in cui sarebbe dovuto andare in onda Il Silenzio dell’Acqua 2. A seguito degli ascolti della puntata di esordio, però, Mediaset sceglie di proseguire la messa in onda di mercoledì. Non è un buon segnale pensando a un possibile rinnovo per Il Silenzio dell’Acqua 3, ma restiamo in attesa di conferme ufficiali a riguardo.