il simbolo della ricchezza “IL DENARO” di Lodovico Berra, Psichiatra Psicoterapeuta

3:04 Molti sono ricchi fuori e poveri dentro Quando pensiamo alla ricchezza automaticamente pensiamo a denaro, oggetti preziosi, orologi, case, automobili, barche, aerei, elicotteri, oggetti, oggetti materiali. L’uomo ricco ha tanti soldi, può fare quello che gli pare, andare dove vuole, comprare tutto ciò che desidera. Oggetti, oggetti materiali, cose che riempiono la vita, la rendono apparentemente migliore, più facile, più bella. Quando nominiamo la parola ricchezza mai pensiamo al nostro mondo interiore, alla pienezza spirituale, a quello che noi siamo dentro, a tutto ciò che abita nel nostro corpo e nella profondità della nostra mente. Un uomo ricco fuori poco pensa alle cose dentro. Spesso accade che ci si preoccupi tanto di avere fuori e poco di avere dentro. Il successo è: tanto denaro, tanta fama, tanta ricchezza. Misero ci sembra l’uomo umile e semplice, che non ha bisogno di cose, cose materiali, che vive una vita povera, fuori. La forza pare essere nella materia, nei beni posseduti, e non nello spirito, nel mondo interiore, nella capacità di sentire e vedere, nella sensibilità, in sentimenti e affetti, in tutti questi valori di cui vi sto parlando, rispetto, amore, gentilezza, onestà, consapevolezza. La capacità di pensare, il piacere di conoscere, di condividere idee e valori, di crescere interiormente, sembrano interessi futili, senza compenso. È vero tutta l’arte, la cultura, la conoscenza, principi e valori non danno da mangiare, ma nutrono l’anima, questa parte di noi troppo spesso trascurata e ignorata. Ci va maturità per comprendere il grande valore della ricchezza interiore. Molti sono ricchi fuori e poveri dentro. E si vantano delle loro ricchezze materiali e non sanno e che esiste qualcosa di più importante, che ci rende migliori, felici, in un modo più profondo. Chi cerca la ricchezza materiale non sarà mai sazio, in pace con se stesso e con il mondo. Chi coltiva la ricchezza interiore ha un patrimonio inesauribile ed eterno, che nessuno potrà mai togliergli, in nessun modo. #ricchezza #anima #mondo