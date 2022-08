Il Sindaco di Salcito Giovanni Galli presenta “Aldilàpp” un cambiamento necessario al passo con i tempi

“Aldilàpp” l’applicazione realizzata nel 2021 per facilitare l’individuazione dei cari defunti, in questi giorni torna a far parlare di se. Da oggi è attiva nel comune di Salcito. Entusiasto il sindaco Giovanni Galli che parla di un adeguamento tecnologico necessario al passo con un mondo in continua evoluzione tecnologica. Aldilapp sta suscitando interesse dei Sindaci di tutta Italia che vogliono adeguarsi a questo cambiamento epocale. In effetti il comune di Salcito sarà il primo comune della Regione Molise ad entrare nel circuito Aldilapp. Nella sede degli uffici comunali, il giorno 16 Agosto alle ore 17.30 sarà presentata l’attivazione di Aldilapp

Si tratta di un’app innovativa distribuita in Italia dalla Stup1 Srl per digitalizzare i principali servizi cimiteriali, come l’archivio e la ricerca di informazioni sui defunti, nonché l’acquisto a distanza di prodotti e servizi connessi. Richiesta da molti Comuni in tutta Italia, Salcito è il primo ad attivarla nella regione Molise. Dal cimitero monumentale di grandi dimensioni a quello piccolo di un borgo storico, grazie all’app, che il Comune di Salcito ha adottato, si è in grado di risalire con precisione al nominativo ed alla posizione di un ospite defunto. Il visitatore entrerà nel cimitero di Salcito alla ricerca di un amico o di un familiare, e potrà utilizzare la segnaletica posta all’interno della struttura per collegarsi con il servizio grazie al QRcode e scoprire così, tramite una ricerca nominativa, il punto esatto in cui dimora il caro estinto. Inoltre sarà possibile accedere al profilo biografico di un proprio caro defunto e inserire informazioni come foto profilo e biografia, condividere una preghiera o un pensiero, conservare ed aggiornare l’identità digitale.

Al servizio di “ricerca defunto” si unisce il servizio Fidelio, che permette, a chi non ha la possibilità di recarsi di persona dal proprio caro, di inviare fiori, biglietti commemorativi, ma potrà anche acquistare servizi cimiteriali come la pulizia e la manutenzione della tomba.

“Per l’amministrazione comunale – dice il Sindaco Giovanni Galli – si tratta dell’opportunità di offrire un servizio digitale innovativo ai nostri cittadini ed in particolare alla popolazione emigrata nel corso degli anni. Aldilapp è uno stimolo per le aziende del territorio che offrono servizi cimiteriali come la pulizia dei loculi e la vendita dei fiori. Per concludere, avremo finalmente a disposizione un archivio cimiteriale digitale centralizzato”. La app può essere scaricata gratuitamente da tutti i cittadini su Apple Store o Google Play