il-sito-che-ti-fa-stampare-in-3d-i-capolavori-della-storia-della-scultura

Dalla Venere di Milo al David di Michelangelo: un museo open source consente il download e la stampa 3D di migliaia di celeberrime opere d’arte

Quando Walter Benjamin scrisse L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, chissà se aveva in mente questo: Scan the World è una piattaforma in cui gli utenti possono toccare da vicino sculture e opere d’arte immensamente famose come il David di Michelangelo o il Pensatore di Rodin. “Toccare” proprio perché il sito open source consente il download e poi la stampa in 3D di questi capolavori.

Questo museo virtuale, infatti, vanta un archivio di oltre 18mila scansioni digitali: ogni pagina condivide informazioni sulla storia e la posizione di un’opera, oltre a dettagli tecnici come dimensioni, complessità e tempo di stampa. Non solo, Scan the World – che fa parte di My Mini Factory, la più grande piattaforma per oggetti stampati in 3D – consente anche di vedere le immagini dei pezzi già finiti caricati da altri utenti.

Sebbene gran parte della collezione si concentri sull’arte occidentale, al momento si stanno rafforzando due sezioni che esplorano invece opere provenienti dall’India e dalla Cina. Il sito non è solo per appassionati, ma anche per chi è alle prime armi: se non si conosce il processo di stampa, infatti, ci sono molti tutorial, suggerimenti e consigli, il tutto sempre nell’ottica open culture.