Il sogno dell’Italia continua e Roma è pazza di gioia: clacson, trombette e urla di gioia per le strade. “Chi non salta della Spagna è!” [VIDEO]

La voglia di festeggiare della gente non si ferma, nonostante manchi ancora un’ultima curva al traguardo: clacson, trombette e urla di gioia a Roma dopo la conquista della finale dell’Europeo da parte dell’Italia

L’Italia è a un passo da un traguardo storico, ma intanto sogna e fa sognare. La Spagna è stata battuta ai rigori dopo una notte lunga, sofferta ma bellissima e adesso manca soltanto l’ultimo scoglio – con una tra Inghilterra o Danimarca – per rifare la storia e vincere il secondo Europeo. Ma, anche se il compito non è ancora concluso, non si è placata la voglia di festeggiare della gente, da nord a sud della penisola. Non solo Reggio Calabria, ma anche Roma. Clacson, trombette e urla di gioia per le strade della capitale, con il coro: “chi non salta della Spagna è” a farla da padrone, come evidenziato dai due video qui di seguito.