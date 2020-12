il-solstizio-d’inverno-in-diretta-streaming-dal-sito-irlandese-di-newgrange

Le bellezze segrete dell’Irlanda, luoghi mozzafiato

L’Irlanda non è solo terra di ampie distese verdi e suggestive scogliere a picco sul mare: c’è un luogo, in particolare, che possiede una magia in grado di affascinare chiunque. Stiamo parlando del sito di Newgrange e dell’incredibile spettacolo che qui si svolge durante il solstizio d’inverno.

Siamo nella valle del fiume Boyne, ad appena 40 km da Dublino, ma sembra di trovarsi in un mondo parallelo. L’area archeologica in questione si chiama Brù na Boinne, ma è da tutti comunemente conosciuta con il nome di Newgrange, che in realtà indicherebbe solo una delle numerose tombe a corridoio che sorgono in questa vasta zona fertile. L’intero sito risale ad oltre 5.000 anni fa, ed è uno dei monumenti più antichi al mondo – anche più della piramide di Giza e del complesso megalitico di Stonehenge.

Dal 1993, Newgrange è considerato Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e non solo per la rilevanza storico-paesaggistica. C’è infatti un mistero che si cela tra le mura della più suggestiva tomba di tutta l’area archeologica. Quest’ultima è costituita da un lungo corridoio che conduce ad un’ampia camera centrale, e rappresenta una delle testimonianze più incredibili dell’ingegno umano. E una volta l’anno, qui prende vita un vero e proprio spettacolo dal sapore magico, che attira milioni di persone da ogni angolo del mondo.

Newgrange

Durante il solstizio d’inverno, nella notte più lunga dell’anno, accade quello che sembra un miracolo: all’alba, un raggio di sole penetra dalla volta principale e, attraversando l’intero corridoio, illumina la camera sepolcrale per ben 17 minuti. È emerso così come nell’antichità la tomba di Newgrange venne costruita proprio per permettere alla prima luce del mattino del 21 dicembre di colpire un punto preciso nel suo cuore più profondo. Un rituale che ha del sorprendente, e che a distanza di millenni è ancora così affascinante.

Ogni anno, dicevamo, sono moltissimi i turisti che si precipitano in Irlanda per assistere allo spettacolo. Addirittura, è stato necessario istituire una lotteria a causa dell’elevata richiesta da parte dei viaggiatori. In questo 2020, tuttavia, per la prima volta dopo tanto tempo Newgrange rimarrà quasi isolata. Per questo motivo, le autorità hanno deciso di organizzare una diretta streaming: l’evento sarà trasmesso online sul sito ufficiale nei giorni del 20, 21 e 22 dicembre, così che tutti possano ammirare la magia del solstizio d’inverno.