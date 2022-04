il-sorriso-di-pierangelo-“contagia”-anche-il-portogallo

Il simpaticissimo ragazzo di Montalbano ha partecipato ad uno stage lavorativo a Porto insieme ad un suo amico di Cisternino

MONTALBANO – Non si ferma la forza di volontà di Pierangelo Nardone – il simpaticissimo ragazzo down di Montalbano di 29 anni da tutti conosciuto nella frazione per la sua affabilità e simpatia oltre che per il suo decennale impegno nella organizzazione della Festa Patronale quale componente del comitato dei festeggiamenti – e dei suoi familiari.

Si è concluso nei giorni scorsi, infatti, il lavoro di Pierangelo Nardone e di un suo amico e collega – Michele Maggi (anche lui down, ha 30 anni ed è di Cisternino) -, che hanno lavorato per tre settimane all’Axis Hotel di Porto (in Portogallo), acquisendo nuove competenze nell’housekeeping e nella sala da pranzo. Il tutto grazie all’impegno della Associazione Italiane Persone Down di Brindisi, che da vita a questi stage lavorativi riservati a ragazzi down.

Pierangelo Nardone e Michele Maggi, hanno partecipato per tre settimane, sotto la guida della tutor Greta Marseglia, ad un tirocinio presso l’Axis Hotel Golf di Porto, Portogallo, nell’ambito del progetto Value-able, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+. Continua così, la loro formazione e crescita, il dare sempre il meglio ed apprendere da ogni stimolo.

Come stimolante è stato visitare una città nuova tutta da scoprire. La bellezza di una nuova lingua e di nuove culture. Porto, travolge e affascina, tra i musei, le librerie, la maestosità della Cattedrale e le cantine dal buon Porto.

Pierangelo Nardone è una persona luminosa e piena di vita. Ama la musica napoletana e il teatro. È membro della sezione di Brindisi del gruppo Atl, dove svolge ogni compito e situazione con entusiasmo e dedizione. La sua precedente esperienza lavorativa era stata in un ostello a Barcellona, per tre settimane. A Porto, Pierangelo si è occupato alternativamente del riassetto delle camere e del servizio al tavolo del ristorante.

Anche Michele Maggi, è una persona volenterosa e determinata. Fa parte della sezione brindisina del gruppo Atl (agenzia del tempo libero – un gruppo di persone con sindrome di Down che s´incontra per organizzare varie attività), dove è sempre attento alle esigenze degli altri e propositivo nell’organizzare un’escursione o passare del tempo con gli amici. La sua ultima esperienza formativa era stata presso la cantina Upal di Cisternino, interrotta a causa della pandemia. Michele nella attività svolta in Portogallo si è occupato dell’accoglienza dei clienti e della spillatura del vino in base alla richiesta.

Anche questa esperienza per entrambi resterà indimenticabile. In tutte le loro attività si sono distinti come sempre per dedizione e impegno. Simili progetti, infatti, sono molto importanti per permettere a ragazzi down come Pierangelo di vivere esperienze nuove, anche lavorative, e di integrarsi sempre più.

L’articolo Il sorriso di Pierangelo “contagia” anche il Portogallo proviene da GoFasano.