il-sostegno-dell’ausl-per-insegnare-agli-anziani

In risposta alle lettere pubblicate ieri e oggi l’Ausl precisa che – consapevole del bisogno di supporto digitale, in particolare tra gli over65 – ha già avviato progettualità finalizzate a promuovere occasioni formative che non solo rispondono a questa necessità, ma che al tempo stesso coltivano relazioni di aiuto e sostegno tra generazioni. L’Azienda sta facendo tutto il possibile nel proprio ambito di competenza coinvolgendo anche altri attori del Terzo settore. I prossimi appuntamenti relativi al Progetto ‘Costruiamo Case della Comunità… digitale’ promosso con Centro Antartide sono: tutti i lunedì di marzo dalle 9 alle 13 alla Casa della Salute di Porto Saragozza in via Sant’Isaia 60; tutti i lunedì di marzo dalle 15 alle 17.30 alla Casa di Quartiere Due Agosto; al Quartiere San Donato San Vitale giovedì 9, venerdì 17 e giovedì 23 marzo dalle 10 alle 13 presso al Graf in piazza Spadolini e mercoledì 29 marzo dalle 10 alle 13 Sala Consiliare Vinka Kitarovic.

Ufficio stampa Ausl

Mata