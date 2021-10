Il successo di Area Stile alla sedicesima edizione della festa del Cinema di Roma: partner ufficiale è la rivista Beyond The Magazine

Tra i loro sponsor – come ricorda Marco Lanfranchi – spicca Eau de Milano (già presente e protagonista come Main sponsor su Venezia 78), che ha inaugurato il Festival con un super red carpet insieme a personaggi del mondo del Cinema, della televisione e dello Spettacolo. Il brand Eau De Milano è presente nei grandi eventi; il marchio di profumeria 100% made in Italy è dedicato a tutti coloro che, nel mondo condividono uno stesso desiderio di esclusività https://eaudemilano.it/

Area Stile ha poi un nuovo brand sponsor con cui si affaccia nella Capitale. Si tratta di Nicole C. Milano, non un semplice prodotto di bellezza. Gli estratti, infatti, sono unici ed esclusivi, naturali e ricchi di infinite molecole funzionali, ideali per la pelle racchiuse nel loro caratteristico aroma.

Zushi accompagna poi sempre Area Stile nei suoi appuntamenti ed è stato anche protagonista del party firmato Area Stile domenica 17 settembre. Influencers, attori, attrici, modelle, personaggi e Vip: non è mancato proprio nessuno all’appello.

Va detto che in questa 16 esima edizione della Festa del Cinema di Roma AREA STILE ha avuto un partner d’eccezione: la rivista Beyond The Magazine con Justine D’Angelo, una managing director sempre presente e che ha gestito tutto il comparto organizzativo in maniera impeccabile, lavorando in sinergia con Marco Lanfranchi – il founder di Area Stile.

Cinque i principali sponsor che hanno accompagnato Beyond The Magazine: da Mikky Eger a Jacqueline Paris.

Prima di scoprirli va detto che Beyond The Magazine nasce nel 2017 ed oggi è distribuita in oltre 250 paesi nel mondo tramite la piattaforma di edicola digitale, presente su linee aeree, navi da crociera, catene alberghiere e librerie internazionali. Un modo nuovo per intrattenere utilizzando una modalità visual, inclusiva, genderless, all’avanguardia, coinvolgendo un pubblico elitario e smaliziato.

Beyond the Magazine è un concept magazine diLifestyle, Fashion, Design, Art & Culture, che promuove i trend, le location, le realtà aziendali all’avanguardia. Esposizioni d’arte, sfilate, locali, palazzi d’epoca, design, architettura, saloni internazionali, kermesse cinematografiche, mondo Queer e non solo.

Contenuti variegati, senza distinzione di sesso e con un corner dedicato anche al mondo Queer, trattati in modalità entertainment e supportati da un’iconografia di altissimo livello. Una rivista non solo da leggere ma anche da collezionare.