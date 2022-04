Il super Casatiello di Bonci: sofficissimo. “Si aggiunge questo composto sull’impasto”

Impasto

1 kg di farina forte 220 W (che per Bonci è forte, per il resto del mondo sarebbe 400 W) tipo 0

250 g di tuorli d’uovo

100 g di sugna

15 g di sale

550 g di acqua

7 gr di lievito di birra secco ( o 200 gr di levito naturale pronto)

Farcia

400 g di salame corallina (Gabriele sta usando un aquilano dei Fratelli Berardi)

10 uova

più 10 tuorli

550 g parmigiano 24 mesi

emmental

150 g di pecorino

Preparazione

La preparazione è dunque molto semplice ed è quella della classica pizza. Prendiamo quindi una ciotola grande e inseriamo le farine, poi il lievito secco quindi l’acqua. Se abbiamo una planetaria bene ( ma non impastiamo troppo altrimenti lo stesso impasto cuoce per il calore del gancio. Diamo quindi una prima mescolata, poi mettiamo su un piano e continuiamo con le mani). Se non abbiamo una planetaria andiamo con le mani: impastiamo quindi in senso orario, antiorario e pungi per avere poi un impasto liscio e omogeneo.

Fatto questo lasciamo lievitare per un minimo di 6 ore ad un massimo di 12 a temperature ambiente. Mentre lievita potete fare la vostra cremina alla carbonara. Se avete la planetaria o qualche mixer oppure la frusta classica inserite i tuorli e il parmigiano. Aiutandovi con un po’ di acqua montate la vostra crema.

Una volta lievitato l’impasto possiamo stenderlo su un piano. Spaliamo sullo stesso impasto la crema di carbonara che abbiamo preparato. Inseriamo le uova sode ( che abbiamo preparato in precedenza). Le mettiamo in fila. Poi mettiamo il formaggio emmental a cubetti e il salame. Una volta fatto questo arrotolate bene e mettete in un ruoto bucato che abbiamo unto con della sugna o dell’olio. Infornate alla massima potenza per 30 minuti.

L’articolo Il super Casatiello di Bonci: sofficissimo. “Si aggiunge questo composto sull’impasto” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.