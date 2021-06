il-tabellone-degli-ottavi-di-finale-di-euro-2021:-l’italia-passa-prima-e-pesca-l’austria,-ai-quarti-incognita-belgio

Inizia a delinearsi il tabellone degli ottavi di finale di Euro 2021: l’Italia passa a punteggio pieno e aspetta la 2ª del Girone C, già sicura l’Olanda

Al via l’ultimo turno dei gironi di Euro 2021. La prima a scendere in campo è l’Italia che chiude il proprio raggruppamento a punteggio pieno, con 9 punti arrivati da 3 vittorie, 7 gol fatti e 0 subiti. Niente calcoli per gli azzurri che scelgono la ‘mentalità della big’: vincere sempre, senza paura di poter affrontare avversari più forti sul proprio cammino verso Wembley. Del resto, vista la conformazione del torneo e le tante squadre di alto livello presenti, dai quarti in poi una grande squadra la si deve affrontare. I precedenti storici per altro non sono nemmeno così negativi. Se guardiamo solo alle tre passate edizioni, gli azzurri hanno incontrato Spagna (2008), Inghilterra (2012) e Germania (2016) ai quarti di finale, pareggiando con tutte e 3 e perdendo solo ai calci di rigore contro Spagna e Germania.

Agli ottavi di finale gli azzurri si qualificano al primo posto e aspettano la seconda classificata nel Girone C, l’Austria qualificatasi per la prima volta alla fase finale di un Europeo. Ai quarti di finale si prospetta a sfida contro il Belgio, vincitrice del Girone B, che dovrà prima superare una delle migliori terze. Nella parte bassa del tabellone l’Olanda attende la sua avversaria, mentre il Galles, seconda del girone dell’Italia, giocherà contro la Danimarca. Alla luce degli ultimi risultati Svezia, Francia, Repubblica Ceca, Inghilterra e Svizzera sono già sicure del passaggio del turno avendo 4 punti.

Il tabellone degli ottavi di finale di Euro 2021

Le classifiche dei Gironi di Euro 2021

Girone A

Italia 9 Galles 4 Svizzera 4 Turchia 0

Girone B

Belgio 9 Danimarca 3 Finlandia 3 Russia 3

Girone C

Olanda 9 Austria 6 Ucraina 3 Macedonia del Nord 0

Girone D

Repubblica Ceca 4 Inghilterra 4 Croazia 1 Scozia 1

Girone E

Svezia 4 Slovacchia 3 Spagna 2 Polonia 1

Girone F