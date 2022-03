Il tailleur Zara di Kate Middleton è il nuovo must have per la primavera 2022. Colore e taglio pazzeschi, Ecco dove prenderlo a meno di 100 euro

Zara non sbaglia un colpo e anche per la nuova stagione invernale che si avvicina ha pensato agli indumenti giusti per tutti i gusti. In questo articolo vedremo quelli che sono i più gettonati tra i suoi tailleur. E tra questi quello che ha indossato anche Kate Middletton che come ben sappiamo adora indossare capi del famoso marchio spagnolo. E’ tempo di mezza stagione con l’arrivo di marzo e il tempo diventa imprevedibile. Per essere al sicuro, coperte ma con la possibilità di scoprirsi, eleganti ma non soggette a subire il freddo, non c’è nulla di meglio dei tailleur.

E’ questo il capo d’abbigliamento più importante delle mezze stagioni senza ombra di dubbio. E il famoso marchio spagnolo Zara ha un rapporto qualità prezzo molto accattivante. E’ anche la firma scelta maggiormente da Kate Middleton per i capi low cost che le piace indossare nelle occasioni pubbliche. E se la futura regina d’Inghilterra indossa Zara, come potremmo noi rinunciarci? Soprattutto adesso abbiamo bisogno di fare sfoggio di tutto quello che durante la pandemia non abbiamo potuto indossare. Per più di due anni siamo rimaste chiuse dentro. Ristoranti, discoteche, teatri erano chiusi e anche vedere gli amici più intimi era diventato un problema.

Per questo, abbiamo detto addio ai nostri vestiti più fashion e abbiamo tirato fuori i pigiami e le tute più comode. Ma ora sembra che la vita stia ricominciando e finalmente potremo tornare a fare sfoggio dei nostri look. Dopo due inverni di fermo, ora è il momento di ricominciare a uscire e per essere alla moda non può mancare nel nostro armadio un tailleur di Zara. Ce ne sono di tutti i tipi: lunghi e comodi, corti e glamour, a fantasia o monocolore. Ogni gusto verrà soddisfatto con la selezione fatta dal famoso marchio. Qui di seguito vi mostriamo i cappotti che maggiormente hanno trovato l’approvazione delle consumatrici.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM __-

Blazer maschile viola, disponibile sul sito www.zara.com/it al prezzo di 59,95 euro

Pantaloni full lenght maschili viola, disponibile sul sito di ZARA al prezzo di 39,95 euro

Blazer jacquard attillato, disponibile sul sito ZARA al prezzo di 69,95 euro

Pantaloni jacquard dritti, disponibile sul sito ZARA al prezzo di 39,95 euro

Blazer lungo doppiopetto camel scuro, disponibile sul sito ZARA al prezzo di 59,95 euro

Pantaloni a vita alta wide leg camel scuro, disponibile sul sito ZARA al prezzo di 39,95 euro

Blazer satinato con fiocco nero, disponibile sul sito ZARA al prezzo di 59,95 euro

Pantaloni satinati dritti neri, disponibile sul sito ZARA al prezzo di 39,95 euro

Blazer sfiancato pied de poule, disponibile sul sito ZARA al prezzo di 29,95 euro

Pantaloni a sigaretta pied de poule, disponibile sul sito ZARA al prezzo di 19,95 euro

L’articolo Il tailleur Zara di Kate Middleton è il nuovo must have per la primavera 2022. Colore e taglio pazzeschi, Ecco dove prenderlo a meno di 100 euro proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.