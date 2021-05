Il teaser e tutte le novità sulla reunion di Friends

Basta l’immagine di David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox e Matt LeBlanc di spalle per scatenare l’emozione dei fan, che potranno finalmente vedere i protagonisti della sitcom cult in uno speciale tv a partire dal 27 maggio

Una semplice ripresa di spalle di David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox e Matt LeBlanc, che si allontanano al crepuscolo sulle note di un remix di I’ll Be There For You dei Rembrants. Stiamo parlando del primo breve teaser della reunion di Friends, che farà tornare insieme proprio i protagonisti della sitcom culto degli anni ’90 e che nelle ultime ore, finalmente, ha reso noto alcune importanti informazioni. A partire dalla data di debutto: lo speciale sarà diffuso sulla piattaforma streaming americana Hbo Max a partire dal 27 maggio (non a caso un giovedì, giorno storico di messa in onda della serie).

The One Where They Get Back Together è il titolo scelto per la reunion imitando la formula classica degli episodi originali. Le riprese sono state effettuate nello Stage 24 del Warner Bros. Studio a Burbank, dove appunto il telefilm era stato girato in origine. Accanto al cast, ai creatori e ai produttori storici, ci saranno anche numerose guest star: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e persino la premio Nobel per la pace Malala Yousafzai.

Secondo quanto annunciato si tratterà di una “real-life unscripted celebration”, ovvero una celebrazione dal vero in cui gli attori, senza ricalarsi nei panni di Rachel, Joey, Chandler, Ross, Monica e Phoebe, ricostruiranno le emozioni e i ricordi del fenomeno Friends, inaugurato nel 1994 e durato per 10 stagioni. Un successo riconfermato di recente, con l’arrivo di tutti i 236 episodi sulle piattaforme di streaming, Netflix in primis, scatenando un’agguerrita battaglia per aggiudicarsi i diritti di trasmissione. Ora i fan americani avranno finalmente occasione di vedere questo speciale, mentre noi in Italia rimaniamo in attesa di capire chi lo manderà in onda.