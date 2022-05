il-tennis-club-fasano-ritorna-a-primeggiare-nei-campionati-under-provinciali

Grande soddisfazione per la società che ha piazzato quattro squadre a punteggio pieno

FASANO – Esulta il Tennis club Fasano che porta ben quattro squadre alle fasi regionali dei campionati Under. Il sodalizio fasanese non iscriveva da anni ben cinque squadra ai campionati di categoria ed il ritorno alla competizione specifiche ha portato risultati di tutto rispetto. Infatti sono ben quattro le squadre che hanno chiuso la fase provinciale a punteggio pieno. Un traguardo che più inorgoglisce lo staff tecnico ed i dirigenti del Circolo. Andando oltre le aspettative, le quattro squadre qualificate hanno così ottenuto il pass per le fasi regionali, a riprova del buon progetto di qualità didattica che il circolo silvano, presieduto da Pino Pagnelli, ha intrapreso da qualche anno.

“I buoni risultati delle nostre squadre nei gironi provinciali e nei tornei individuali regionali e nazionali, sono il frutto di un attento lavoro quotidiano di tutto lo staff del Tennis club Fasano. Merito della programmazione, ma soprattutto dell’impegno dei ragazzi: si allenano costantemente con serietà e passione e, soprattutto nei campionati a squadre, esaltano le loro prestazioni mostrando senso di appartenenza e grande attaccamento al circolo. Siamo in un buon momento, ma questo è solo il punto di partenza: il nostro direttivo ci ha messo in condizione di poter svolgere un lavoro di buona qualità e noi maestri e preparatori atletici ce la stiamo mettendo tutta per porre le basi per far emergere dal Tennis club Fasano bravi ed appassionati giocatori di tennis”. Maestro Romano Iacovazzi, il direttore tecnico Tennis club Fasano

Le squadre Under del Tennis club Fasano

Under 10 Misto Leoluca Rubino e Asia Iacovazzi Capitano: m° Romano Iacovazzi

Under 12 maschile Alessandro Stella, Alessandro Andriani e Davìd Navarro Capitano: mª Antonella Convertino

Under 14 maschile Giampiero Gentile, Mattia Gentile, Riccardo Corelli e Tommaso Bagorda Capitano: m° Romano Iacovazzi

Under 14 femminile Olga Di Bari e Chiara Capurso Capitano: mª Antonella Convertino

Under 16 maschile Diego Ferrara, Giammaria Monopoli, Aldo Stendardo Capitano: m° Gianluca Fratarcangeli



