Il terzo uomo più ricco del Messico suggerisce: Investite in Bitcoin!

Un uomo ha pubblicato un messaggio di Buon Natale su Twitter, invitando a comprare Bitcoin. Non ci sarebbe niente di così particolarmente rilevante se non fosse che questo uomo è la terza persona più ricca del Messico e che l’invito è sembrato essere molto esplicito. Ricardo Salinas Pliego ha infatti raccomandato i suoi follower di allontanarsi dal denaro fiat e di comprare Bitcoin in un video di due minuti.

In particolare, il milionario fornisce tre consigli ai suoi 957.200 seguaci su Twitter come parte del suo messaggio di Natale e Capodanno prima di chiedere ai suoi seguaci di retwittare e condividere. Il primo è di stare alla larga dal denaro fiat. “Che sia il dollaro, l’euro o lo yen, è lo stesso. Sono soldi falsi fatti di bugie di carta. Le banche centrali stanno producendo più che mai” – ha dichiarato. Quindi, il suggerimento di investire in Bitcoin.

Davanti a un albero di Natale dorato, gli altri due consigli di Salinas sono quelli di lasciar andare la gelosia e di credere in se stessi, soprattutto quando si persegue la libertà e l’innovazione.

Non è una sorpresa che Salinas promuova l’investimento in BTC. Tant’è che la sua breve biografia su Twitter lo descrive semplicemente come un “uomo d’affari messicano e possessore di Bitcoin”.

Salinas mira a rendere la seconda più grande banca al dettaglio del Messico, Banco Azteca, il primo creditore del Paese a fare business in BTC. Tuttavia, le cose potrebbero non essere così facili per Salinas: la banca centrale del Messico ha infatti dichiarato che le criptovalute come il Bitcoin non hanno valore legale e sono proibite dall’uso nel sistema finanziario. Nel settembre di quest’anno, inoltre, Alejandro Díaz de León, governatore della Banca del Messico, ha respinto BTC come una valuta legale affidabile, citando la volatilità dei prezzi come un importante blocco verso l’adozione a pieno titolo.

Naturalmente, è poco probabile che questa chiusura dissuada Salinas, che in una recente intervista ha ammesso di aver comprato per la prima volta BTC a 500 dollari nel 2013 attraverso Grayscale, dicendo che nel 2018, era stato uno dei suoi “migliori investimenti di sempre”. Ha anche twittato a favore delle rimesse di Bitcoin, che potrebbero essere un potenziale mercato da 40 miliardi di dollari per i messicani che inviano pagamenti transfrontalieri negli Stati Uniti.

L’articolo Il terzo uomo più ricco del Messico suggerisce: Investite in Bitcoin! proviene da ValuteVirtuali.com.