il-testa-a-testa-tra-richard-branson-e-jeff-bezos-a-chi-vola-prima-nello-spazio

Il patron di Virgin Galactic dice di essere pronto a partire l’11 luglio, nove giorni prima del fondatore di Amazon, che imbarca anche Wally Funk, pioniera dell’aeronautica statunitense

Da sinistra, Richard Branson, Jeff Bezos e Wally Funk (foto Virgin Galactic e Blue Origin)

Dopo il sorpasso di Space X del rivale Elon Musk sulla sua Blue Origin per i contratti con la Nasa per lo sviluppo del nuovo lander lunare, Jeff Bezos potrebbe vedersi di nuovo scavalcato nella conquista (stavolta personale) dello Spazio da un altro eccentrico milionario. Se Bezos aveva già organizzato la sua partecipazione al primo volo suborbitale commerciale della sua compagnia spaziale per il 20 luglio, il patron di Virgin Galactic Richard Branson ha appena fatto sapere di avere intenzione di salire a bordo del proprio programmato per l’11 luglio. Mannaggia, Jeff…

Prima Virgin Galactic

In realtà prima che personale lo smacco è aziendale. Virgin Galactic ha già ricevuto l’autorizzazione della Federal Aviation Administration (Faa) statunitense per il lancio di passeggeri nella fascia suborbitale, mentre Blue Origin sta ancora attendendo l’ufficialità.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA — Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021

Il primo volo commerciale di Unity, così è stato ribattezzato il razzo SpaceShip Two di Virgin Galactic, porterà tra gli 80 e i 100 chilometri dalla Terra i due piloti e altri tre passeggeri, di cui uno dovrebbe appunto essere Branson, e sarà trasmesso in diretta. Il veicolo descriverà un arco e per circa 4 minuti i passeggeri “galleggeranno” come gli astronauti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) per poi rientrare in atmosfera e atterrare.

Chi potrà dirsi un vero astronauta?

Bob Smith, amministratore delegato di Blue Origin, avrebbe fatto notare che i veicoli spaziali di Virgin Galactic non superano la famosa linea di Kármán, la soglia immaginaria posta a 100 chilometri di altezza oltre la quale per la Fédération Aéronautique Internationale si può dire di essere davvero andati nello spazio. New Shepard di Blue Origin, invece, lo farà. E poco conta se invece per la Faa si è già nello spazio dopo gli 80,4 chilometri dal livello del mare.

Il volo inaugurale di Blue Origin è previsto per il 20 luglio. Una data simbolica in quanto cade nel 52esimo anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11, così come simbolico è il nome scelto per la navetta New Shepard in onore di Alan Shepard, il primo statunitense ad andare nello Spazio nel 1961.

L’equipaggio sarà costituito da Jeff Bezos, dal fratello Mark, da un passeggero ancora anonimo che ha pagato il biglietto più di 28 milioni di dollari durante un’asta, e infine dall’82enne Wally Funk, pioniera dell’aeronautica statunitense che negli anni ‘60 fu tra le donne del Mercury 13 che dimostrarono di poter soddisfare i criteri stabiliti dalla Nasa per diventare astronauti e che stavolta nello Spazio ci andrà davvero.