Il Tiramisù alle fragole, freschissimo. Si scioglie in bocca ed è cremosissimo. Non è l’originale, quello è insostituibile, per carità. questo è un tentativo di variare un po’, magari fare e gustare una versione più estiva. Andiamo quindi a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti del Tiramisù alle fragole

200 gr savoiardi

600 gr fragole

½ limone

60 gr zucchero

2 uova

250 gr mascarpone

cacao

lamelle di mandorle

foglie di menta

Preparazione

La prima cosa da fare è quella di preparare la bagna per i savoiardi. Quindi prendete una pentola e unite le fragole ( privandole del picciolo), poi lavatele e frullatele. Aggiungete poi il succo di mezzo limone e poi 20 gr di zucchero. Portate il tutto a bollore e fate schiumare. A questo punto spegnete la fiamma, travasare lo sciroppo in una bowl e fate raffreddare.

A questo punto dedicatevi alla preparazione della crema. Separate quindi i tuorli dagli albumi. Montate quest’ultimi con le fruste elettriche e create una nuvola bianca e soffice. Una volta pronta mettete da parte. Con i tuorli invece faremo un altro composto: frullate insieme a 40 grammi di zucchero e aumentate il volume. Aggiungete il mascarpone e continuiamo a montare. Con una spatola flessibile, e movimenti molto delicati dal basso verso l’alto, incorporate gli albumi a neve alla massa montata di tuorli e mascarpone. A questo punto componete il dolce.

Intingete rapidamente i savoiardi nella bagna alle fragole. Non inzuppateli velocemente e fate un primo strato. Spalmate quindi un primo strato di crema. Fate questo con tutti i savoiardi e poi spalmate la crema.

Riponete il dolce in frigorifero ad assestarsi per almeno due ore. Al momento di servire, decorate il tiramisù alle fragole con il cacao, le fragole avanzate, le lamelle di mandorle e qualche fogliolina di menta. Potete anche servirlo in pratiche monoporzioni.

