Il Tirot, ricetta tipica di Mantova: più buona di una focaccia di cipolle, pronta in pochissimi minuti

Ingredienti del tirot mantovano

500 g farina 0

400 g cipolle dorate (peso netto)

100 g lardo

380 ml acqua (a temperatura ambiente )

4 g lievito di birra secco (o 8 g di quello fresco)

8 g sale fino

3 cucchiai olio extravergine d’oliva

2 cucchiaini di zucchero

Preparazione

Cominciamo subito pulendo le cipolle: sbucciatele bene e poi con un coltello bagnato tagliatele a fette sottili. Per facilitarvi il compito potete usare una mandolina e tagliare tutte le fette alla stessa maniera. Fatto questo sciacquatele e asciugatele bene ( le fette devono essere sottili, sconsigliamo di farle troppo doppie, ma se a voi piace la consistenza, potete scegliere il taglio). Tritate anche il lardo e mettetelo da parte.

Ora passiamo all’impasto: prendiamo una ciotola e versiamo la farina, il lievito secco ( rispetto al panetto di lievito il rapporto è di 3:1, quindi se lo avete fresco saranno 12 grammi sciolto in un poco d’acqua), aggiungete lo zucchero ( per dare colore) e mescolate il tutto. Se avete la planetaria mettete il gancio e versate un filo d’acqua in maniera costante per farla incordare. Aggiungete poi il lardo tritato, l’olio e il sale e poi le cipolle affettate. Mescolate il tutto. Se non avete al planetaria potete impastare il tutto con le mani tranquillamente.

Coprite la ciotola con una pellicola e lasciate riposare solo 30 minuti. Ora prendete la leccarda ( oppure uno stampo di alluminio) e stirate bene l’impasto sulla teglia. Fatto questo lasciate che riposi per un’altra oretta coperto con una pellicola e infornate prima sul fondo del forno per 12 minuti ( solo con la resistenza di sotto) e poi sull’ultimo ripiano del forno per altri 10 minuti ( solo con la resistenza di “sopra”). Una volta cotto lasciate freddare buon appetito.

Vito Califano