il-tortano-di-pasqua-di-peppe-guida,-la-ricetta-tradizionale:-morbidissimo-e-soffice-con-i-consigli-dello-chef

Disporre la farina su una spianatoia e creare una fontana Sciogliere il lievito in un poco di acqua ed aggiungerlo alla farina insieme alla metà dell’acqua ed allo zucchero Cominciare ad incorporare l’acqua alla farina, aggiungendone altra un poco alla volta. Prima dell’ultima parte di acqua aggiungere il sale.

Impastare finché non si ottiene un panetto liscio ed omogeneo Lasciare riposare per circa 20 minuti, coperto, e quindi fare delle pieghe. Ripetere questo passaggio per 3 volte ogni 20 minuti. Serve a dare forza all’impasto. Ungere una ciotola capiente, sistemare l’impasto al suo interno e lasciare lievitare per circa un’ora.

A questo punto si può mettere in frigo a maturare per circa 18-20 ore, coperto da una pellicola unta Trascorso questo tempo si porta a temperatura ambiente, ci vorranno 2-3 ore. Si ripetono le pieghe per due volte ogni 20 minuti e si fa lievitare fino al raddoppio