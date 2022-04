il-tortano,-il-fratello-piccolo-del-casatiello-di-pasqua.-la-ricetta-tradizionale-campana-morbido-e-alto-come-lo-sa-fare-nonna

Il Tortano Napoletano, fratello del Casatiello. La ricetta tradizionale campana morbido e alto come lo sa fare nonna

Ingredienti

1 kg di farina

2 cubetti di lievito di birra

100 grammi di strutto

Sugna

Sale (poco)

Pepe (molto)

Per il ripieno:

400 gr. di formaggi misti (provolone

emmenthal

fontina

pecorino)

pecorino) 400 grammi di salame (tipo Napoli)

2 uova sode

Sale

Pepe

Preparazione

Stemperate il lievito in acqua tiepida. Disponete la farina a fontana, ponetevi al centro lo strutto, il sale, il pepe, il lievito sciolto nell’acqua, e aiutandovi con altra acqua tiepida, mescolate tutto fino a ottenere una pasta morbida che lavorerete con forza per una decina di minuti battendola sul tavolo. Fatela poi crescere in una terrina coperta, in luogo tiepido, per un paio d’ore o fin quando la pasta avrà raddoppiato di volume. Tagliate tutti i formaggi e il salame a dadini.

Quando la pasta sarà cresciuta, battete tutto l’impasto rimanente con le mani e stendetela allo spessore di un centimetro. Disponete uniformemente su tutta la superficie il ripieno e arrotolate con delicatezza la pasta, il più strettamente possibile. Ungete di strutto un ruoto (di solito si usa uno stampo largo col buco centrale); disponetevi il rotolo di pasta a ciambella, unendone bene le estremità e rimettetelo a crescere in luogo tiepido coprendolo con un panno.

Quando il tortano avrà lievitato (occorrono almeno due ore), infornatelo a forno già riscaldato a 160° per i primi 10 minuti poi a 170°-180° per un’ora di cottura complessiva. Sformatelo quando sarà tiepido.

