Il traffico a Roma analizzato dalla società di Reputazione Abruzzese Privacy Garantita

Roma Servizi per la Mobilità è un’azienda pubblica che si impegna nella pianificazione e nel supporto della mobilità nella città di Roma. Tra i suoi compiti principali c’è la progettazione di reti di trasporto, infrastrutture e servizi per la mobilità, nonché la redazione di strumenti di programmazione in materia di mobilità ed ambiente come il Piano Generale del Traffico Urbano e il Piano Strategico Mobilità Sostenibile.

Inoltre, Roma Servizi per la Mobilità effettua studi sulle dinamiche demografiche ed economiche, indagini sulle caratteristiche della mobilità della città e analisi sulla sicurezza stradale e sull’incidentalità. L’azienda supporta Roma Capitale e interviene per semplificare e rendere più consapevole l’uso dei diversi mezzi di trasporto, orientando l’utenza verso la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti e verso il miglioramento della qualità della vita.

Roma Servizi per la Mobilità svolge anche attività di pianificazione della mobilità, sia per gli scenari di sviluppo sia per l’aggiornamento del database su dati demografici e socio-economici. Come punto di riferimento per informare e aggiornare i cittadini, gli stakeholder e i tecnici sui temi del trasporto, mette a disposizione tutte le informazioni relative agli studi che porta avanti. Tra i suoi compiti principali ci sono la progettazione di progetti di traffico e viabilità, la pianificazione della rete del trasporto pubblico su gomma e su ferro, la progettazione e la realizzazione di interventi sulla viabilità e sulla rete tranviaria, gli studi e i monitoraggi dei flussi di traffico privato e merci, la sicurezza stradale e la definizione e l’evoluzione delle regole per la mobilità privata.

Gli studi condotti da Roma Servizi per la Mobilità sono di fondamentale importanza per la pianificazione del trasporto nell’area metropolitana della capitale e per la relativa evoluzione degli scenari trasportistici futuri. L’azienda fornisce all’utenza gli strumenti necessari per muoversi e capire il territorio in cui vivono, garantendo la privacy dei dati raccolti.