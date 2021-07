Il trailer del Mostro della cripta, horror rétro dei Manetti Bros

In attesa di vedere al cinema il loro Diabolik, Antonio e Marco Manetti hanno sceneggiato un film dell’orrore ambientato negli anni ’80, un’avventura strampalata a cui partecipa anche il comico Lillo

Un po’ Profondo rosso e un po’ Stranger Things con un pizzico di Utopia: arriva nelle sale Il mostro della cripta, nuovo film che gioca sui toni dell’horror, diretto da Daniele Misischia (Il giorno dell’odio e The End? L’inferno fuori) e sceneggiato dai Manetti Bros. insieme a Paolo Logli e ad Alessandro Pondi. Fondendo atmosfere terrificanti, ironia e ambientazioni rétro, vuole essere un tributo a un genere che ha fatto la storia del cinema italiano, rinfrescandolo però con dei tocchi contemporanei. In queste ore è stato diffuso il trailer ufficiale, in cui vediamo anche il comico Lillo Petrolo, che dal tormentone “So’ Lillo” di Lol – Chi ride è fuori passa qui a un personaggio più sfaccettato.

Ci troviamo appunto nel 1988 e, fra autoradio e videocassette, incontriamo il giovane Giò (Tobia De Angelis), adolescente con la fissa dei fumetti e dei film horror. Quando una sua amica viene legata in una cripta e torturata, il ragazzo non solo sospetta dell’esistenza di un mostro, ma si accorge anche delle analogie presenti fra quegli oscuri avvenimenti e le storie raccontante nella Squadra 666: Il mostro della cripta, fumetto fra i suoi preferiti e ideato dall’artista un po’ scorbutico Diego Busirivici (Petrolo). Giò, allora, va in cerca del suo idolo e lo convince a unirsi a uno strampalato gruppo di ragazzi ribattezzato “la vera Squadra 666”, intenzionato a scoprire che cosa ci cela dietro alla temibile creatura.

Dopo essere entrato nella selezione ufficiale del Festival del Cinema di Locarno, Il mostro della cripta arriva nelle sale italiane il 12 agosto con Vision Distribution. Nel frattempo i Manetti Bros. sono in attesa di far vedere al pubblico anche un’altra loro opera, il film tratto dai fumetti di Diabolik con Luca Marinelli, Valerio Mastandrea e Miriam Leone: più volte rimandato per via della pandemia, l’adattamento giungerà al cinema il 16 dicembre.